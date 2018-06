Belloccio disertó en un congreso mundial

En la ciudad inglesa de Liverpool

El dirigente gremial participó de la quinta edición del Congreso de UNI Global que representa a 20 millones de trabajadores de más de 150 países en todo el mundo

Del 17 al 20 de junio se desarrolló en la ciudad de Liverpool, Inglaterra, la quinta edición del Congreso Mundial de UNI Global. Allí, junto a representantes gremiales nacionales como Sergio Palazzo, de la Asociación Bancaria, y Héctor Daer, triunviro de la CGT, toda la plana de Faecys y más de 2.500 participantes de todo el mundo, disertó el villamariense, representante de Comercio, Eduardo Belloccio: “Nombré a la gloriosa CGT Villa María”, manifestó a EL DIARIO luego de su alocución.

UNI Global Unión es un sindicato mundial que representa a 20 millones de trabajadores de más de 150 países en todo el mundo; y representa a los trabajadores en habilidades y servicios, los sectores de más rápido crecimiento en el mundo del trabajo.

La previsión social, eje central

El tema principal de charla giró en torno a la previsión social: “Escuchamos a menudo decir a los empresarios que sus robots trabajan las 24 horas los 365 días del año, no reclaman horas extras, no piden vacaciones y sobre todo no tienen que realizar aportes por ese trabajador. La industria han perdido infinidad de puestos de trabajo en manos de esas máquinas, sería absurdo pensar que no puede convivir el trabajador y la máquina y que esta última colabore con el hombre en la tarea”.

“Este Congreso Mundial se hace cada cuatro años. Es el mismo en el que participé en Ciudad del Cabo en 2014, cuando llevé el tema de la formación sindical”, expresó el dirigente a este medio.

“Ahora me tocó participar en el segmento ‘El futuro del mundo del trabajo’ por eso llevé lo de la previsión social. Vinieron muchos a saludarme y a pedirme el escrito. De Colombia, de Escocia y de países de Africa”, finalizó.