Comunicado de Córdoba Ciudadana sobre Santiago Maldonado

Bernabé aclara que no firmó el documento

Ante la publicación del documento del Frente Córdoba Ciudadana, es necesario tener algunas precisiones al respecto. Condeno absolutamente la desaparición forzada de Santiago Maldonado, como condené siempre la judicialización de la protesta social y la desaparición de personas, también condeno esta necesidad de debilitar la democracia y descalificar la política. Creo que si maduramos nuestros comportamientos y reflexionamos acerca de la construcción que nos debemos dar quienes pretendemos un país para todos, debemos empezar por respetarnos, identificar rápidamente el camino y no confundirlo, no fragmentarnos por cuestiones que nos son comunes a quienes vamos detrás de un país para todos, eso nos muestra endebles frente al adversario.

No he militado en Córdoba Ciudadana en esta campaña, por lo que no he firmado un documento en su nombre, esto es, a partir de mi incorporación a la gestión del Gobierno municipal y por una cuestión de prudencia y de respeto, me he mantenido al margen. Considero que el compañero Martín Gill debe ser quien conduzca todo este movimiento con un alto perfil de gestión y con objetivos superadores.

José Luis Bernabé

DNI 16.982.183

Titular del área de Tránsito Municipal