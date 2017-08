El candidato a diputado por Primero la Gente llegó ayer en el marco de la campaña a nuesta ciudad

Beto Beltrán: “En octubre vamos a estar peleando la novena banca”

Menos privilegios a la clase política, acercar la universidad a la gente y promover una justicia independiente “con más catedráticos y menos políticos” son algunos de sus pilares de campaña

El precandidato a diputado por el frente Primero la Gente, Alberto “Beto” Beltrán, estuvo en la ciudad en el marco de su campaña, a 6 días de las PASO.

Beltrán, quien dejó su carrera de periodista para dedicarse a la política, sostiene que fue “un acto de rebeldía”: “Durante 28 años estuve escuchando en los medios de comunicación ‘siempre están los mismos’, ‘a ellos les va bien y a nosotros no tanto’, ‘no estructuran políticas concretas para solucionar problemas de fondo’, ‘ponen siempre parches’, ‘nos utilizan en los años electorales y después se olvidan nosotros y nuestros barrios’. También he visto y he escuchado tantas injusticias, que a diario me rosaban trabajando en los medios de comunicación, que a los 53 años sentí el acto del deber cívico, de participar de una manera distinta”, sostuvo en conversación con EL DIARIO.

Cuarenta y ocho horas antes del cierre de listas, Beltrán decidió participar y ser el titular de la lista de Primero la Gente: “Yo los conocía de antes, participando en el tercer sector y teníamos un núcleo de coincidencias básicas. Es un grupo de gente joven, llenos de valores y que laburan muchísimo. Juntos dijimos ‘bueno, vamos a tratar de estructurar, en muy poco tiempo, la buena política en Argentina’. La política buena, la del servicio público y el bien común, es la única herramienta que tenemos para transformar. Si la gente no cree en la política, estamos en problemas”.

Ninguno viene de la administración pública

“Lo primero que nos diferencia a nosotros como lista, es que ninguno trabaja en la administración pública o es funcionario. Toda la nómina en la lista de diputados nacionales de Primero la Gente, somos gente de la calle, trabajadores, profesionales, empresarios, docentes y trabajadores sociales, puestos en una lista. Muchos de nosotros trabajamos en el tercer sector, en cooperativas desde hace muchísimo tiempo, pero silenciosamente”, remarcó sobre lo que los distingue de otros candidatos .

Menos privilegios

“Conozco todos los casetes de los políticos. El 80%de la gente no cree en los políticos y cree que se meten allí para hacer dinero fácil y que no les van a solucionar sus problemas. Nosotros decimos que necesitamos gestos”, sostuvo el candidato.

Beltrán propone que los legisladores nacionales abandonen los viáticos constitucionales, el desarraigo, el cambio de pasajes por dinero: “Cobran desarraigo, cerca de 30 mil pesos y en realidad son 50 minutos de avión, en un país que la está pasando mal, donde hay chicos que para ir a la escuela tienen que cruzar un río a nado, esto es obsceno. Por eso nosotros decidimos renunciar a todo esto”.

La Coparticipación y regalías al agro

“Es una vergüenza nacional. La ley de Coparticipación actual no está a altura de las circunstancias, no distribuye recursos de manera equitativa y no a discreción”, manifestó al ser consultado sobre uno de los ejes que más se discutieron en esta campaña hacia las PASO.

“Además creemos, y esto es importante para la zona de Villa María, que hay que discutir un proyecto de ley para el cobro de regalías del sector agroexportador. Creemos que en cada semilla que salga de la pampa gringa cordobesa al puerto de Rosario, se van lo minerales de nuestro suelo y el agua y así como las provincias que tienen petróleo o minería cobran regalías, nosotros tendríamos que cobrar lo mismo”, agregó.

Dos pilares: Justicia y educación

“Lo primero que queremos es una justicia independiente. Hoy prescriben las causas como si no hubiera empleados en el Poder Judicial de la Nación y el temor que algunos jueces le tienen al poder político da pena. Necesitamos jueces patriotas y para ello hay que cambiar la conformación del Consejo de la Magistratura, derogar la ley actual y discutir un nuevo marco legal, donde a nuestro juicio tiene que haber más catedráticos que políticos. Si no partimos del principio de ‘el que las hace las paga’, la gente no va a creer en la política”.

El otro eje fundamental de sus propuestas, es la educación: “La educación pública está en terapia intensiva. A nivel universitario, creemos que debe haber una segunda reforma, la de la responsabilidad cívica y social”.

Beltrán propone “la creación del servicio social universitario obligatorio”: “Formar un cátedra de 160 horas para que aprendamos a ser solidarios y devolver un poco a la sociedad lo que nos dieron”.

De acuerdo a sus evaluaciones de la campaña: “Creemos que vamos a estar peleando en octubre la novena banca con Pablo Carro de Unidad Ciudadana y Liliana Olivero del Frente de izquierda. Esa es nuestra proyección”, finalizó.

“El rumbo de la economía viene lento. El derrame solamente no alcanza, está lleno de especulación debido a la enorme cantidad de inflación que hemos tenido”.