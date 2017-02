Bosques: el gobernador aseguró que no permitirá que se toque “un solo árbol”

Tras encabezar un acto atrás del Anfiteatro, dijo a EL DIARIO que ni el Ejecutivo ni el oficialismo provincial plantearon el proyecto de ley sino que surgió de legisladores del noroeste cordobés de distintos partidos

Ley de Bosques no es un proyecto del oficialismo provincial y no permitirá que se toque un solo árbol.

Esas fueron las principales definiciones que brindó el gobernador cordobés Juan Schiaretti en su paso por Villa María, ayer a la mañana.

EL DIARIO lo consultó sobre el resistido proyecto, uno de los temas centrales que discutirá la Legislatura provincial en esta primera etapa del año, y que en la última visita a esta ciudad (el martes 27 de diciembre pasado) le valió una dura protesta en su contra.

“No conozco el proyecto, porque no fue una decisión del Ejecutivo sino de todos los legisladores del arco noroeste de la provincia”, dijo cuando se le consultó si las desmentidas de los legisladores oficialistas como Oscar González de los puntos más controvertidos de la propuesta significaban una marcha atrás a la idea o bien nunca existieron esos ítems en la iniciativa.

Schiaretti aclaró que quienes impulsaron el proyecto pertenecen a “distintos partidos, están los de Cambiemos, los de Unión por Córdoba y lo hicieron luego de una serie de estudios técnicos, pero no lo conozco, porque no es del Ejecutivo”.

“No es algo que necesita la actual gestión, a la que lo trasciende, sino que es para los próximos 20 años y para las próximas generaciones, entonces no puede decidirlo sólo este gobierno”, manifestó.

Asimismo, evaluó que para que se convierta en ley “tiene que existir consenso y en una sociedad democrática esto se da en donde se expresa la legitimidad social y la legitimidad se expresa a través del voto, entonces es la Legislatura es donde se tienen que poner todos de acuerdo, con el aporte y las ideas de todos los sectores”.

“Seguramente los legisladores escucharán a todos los sectores, como corresponde, y decidirán cuál es la mejor solución para sustituir una ley que ya está vencida”, añadió.

Consultado sobre bajo qué premisas considera que debe darse esa discusión, respondió que fue claro en su postura sobre el medio ambiente cuando el miércoles abrió el período legislativo.

“Quiero que por ley en las Sierras Chicas no se toque un árbol, por eso en 60 mil de las 85 mil hectáreas del corredor de Sierras Chicas no se puede tocar un solo árbol”, puntualizó.

“La premisa es que hay que reforestar la provincia, por eso va por ley la obligación de que todos los campos tengan entre 1% y 5% de su superficie reforestada, una manera de combatir el hecho de que no se absorbe el agua. Y también impulsar con un sistema de premios -que ya está puesto por ley- a los productores a que se haga un buen manejo de suelos”, agregó el mandatario.

La napa freática, altísima

Antes de las preguntas sobre bosques, Schiaretti había hecho mención a la situación de la napa freática, punto que también destacó el miércoles en la Legislatura.

“El INTA indicó que hace 30 años la napa freática estaba a diez metros de la superficie de la tierra, pero por haber tenido monocultivo de soja fundamentalmente en la zona agrícola hoy está a un metro. Es una realidad que tenemos que dar vuelta”, subrayó.

“Cada vez que llueve, la tierra no absorbe nada, es como tirar un balde en un piso de vidrio. Si no encaramos esta realidad y la empezamos a solucionar no van a alcanzar todos los canales y obras que se hagan, y decirlo no es poner la responsabilidad en nadie sino expresar que tenemos un problema y lo tenemos que arreglar”, advirtió.

En este marco, Schiaretti hizo referencia al desarrollo de un plan para sistematizar las cuencas, al que “vamos a poner en práctica y prevemos este año hacer 1.450 kilómetros de canales, como en 2016 hicimos 1.250 kilómetros, pero hay que tomar las medidas de fondo sobre este tema estructural del suelo no sólo de Córdoba sino de toda la pampa húmeda”.

“El monocultivo y el cambio climático hizo que subieran las napas”, ratificó.