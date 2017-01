Brindamos por ustedes

Se va el año en el que nuestra Cooperativa alcanzó ya los 15 gestionando EL DIARIO, que a su vez llegó a los 32 de vida, acompañando en cada jornada a los vecinos de Villa María, Villa Nueva y la región.

Y en este brindis queremos agradecer especialmente el recibimiento que nos dan día tras día en la casa, en el bar, en la clínica, en el taller, en la panadería, en la carnicería…

En una de nuestras asambleas, un asociado nos dijo que “el diario no nos pertenece, es de la gente que nos ayudó a salvarlo de la crisis, del incendio… nosotros no somos más que los administradores circunstanciales, y tenemos que luchar para mantenerlo, para que cuando ya no estemos nosotros, el diario se siga leyendo”. Y creemos que es así nomás la cosa.

Por eso es que hoy queremos alzar la copa mirándolos a los ojos desde esta tapa, para redoblar el compromiso de estar al lado de cada uno de ustedes, de las instituciones que los representan, de sus escuelas, de sus centros vecinales, de sus centros de jubilados, de sus centros de veteranos de guerra, de sus centros de estudiantes, de sus clubes, de sus organizaciones no gubernamentales, de sus asociaciones gremiales, obreras y empresarias… para difundir sus necesidades y también sus logros.

Aspiramos a reflejar absolutamente todo lo que nos pasa, para que lo que nos vaya a pasar en adelante sea mejor. Para que aprendamos juntos en la construcción cotidiana de una sociedad más justa y solidaria.

Entonces, en este final de año, en la recepción de 2017 que golpea la puerta, nuestro brindis es agradecido. Y va por ustedes.