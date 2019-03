Bruno advirtió que hubo designación ilegal en la Junta y faltó a la sesión

Rumbo a las elecciones municipales – La concejala del PRO aseguró que se puso en marcha un órgano viciado

Mediante una carta, apuntó tanto hacia el Ejecutivo como hacia el propio presidente de su bloque legislativo, el radical Bustamante. Aunque no los nombró, para ella las designaciones de Raúl Camandone y Marilyn Santini son ilegales e ilegítimas

La concejala del PRO, Karina Bruno, fue la única que no asistió ayer a la sesión especial del Concejo Deliberante en la que se aprobó la conformación de la Junta Electoral Municipal (ver página 3) y argumentó que faltó porque no se respetaron los presupuestos legales para su integración.

A través de una carta, la edil aseguró que no se cumplió con lo dispuesto por la Carta Orgánica Municipal (COM), que establece que se compondrá ese órgano por un abogado designado por cada uno de los partidos políticos con representación en el Concejo Deliberante.

“Tal incumplimiento se da en lo que respecta a la designación del abogado representante de Juntos por Villa María”, sostuvo en una carta que pidió que sea leída en la sesión, algo que no ocurrió.

Como se conoce, la alianza está compuesta por el PRO, la Unión Cívica Radical y el Frente Cívico. “De acuerdo a su reglamentación interna, para su representación tenía tres apoderados designados”, indicó mencionando a los abogados Jaqueline Caruso, Romeo Benzo y Jorge Valinotto.

“Ninguno, ni en forma individual ni en forma conjunta, procedió en ejercicio de sus facultades a la formulación de la propuesta del representante en la Junta”, advirtió.

Bruno entendió que esos mandatos no subsisten actualmente, pero aclaró que “las autoridades de los partidos políticos integrantes de la alianza tampoco han formulado la designación, tal y como lo prevé la Carta Orgánica”.

La concejala recalcó que “la inexistencia de este paso legal ineludible surge no solo de la nota propuesta, sino también por la ausencia de notificación formal a cada uno de los partidos políticos integrantes de la alianza por parte del Ejecutivo municipal”. Incluso dijo que tampoco los notificó el presidente del bloque que integra, el radical Gustavo Bustamante (a quien no nombró), “tal y como debió haber sucedido”.

La edil subrayó que lo que indica la COM “no habilita a ningún concejal, ni en forma individual ni en bloque, a realizar la designación del representante”, considerando que “tal supuesto significa una atribución de una responsabilidad ajena, como así también un exceso en las funciones propias del cargo, que violenta nuestra norma fundamental”.

Por lo tanto, para Bruno la designación es “ilegal e ilegítima” y la ordenanza sancionada ayer pone en funcionamiento un órgano “que nace viciado, tornando nula toda su actividad desde su inicio”.

Aclaró que los profesionales propuestos merecen su consideración y respeto, y que precisamente ello no le permite “no advertir en esta instancia que se está avalando un procedimiento contrario a derecho”.

“Tengo el convencimiento personal y político que los profesionales propuestos ilegítimamente por una falsa, insuficiente y errónea representación de la alianza Juntos por Villa María es absolutamente desconocida por ellos. Es así que dejo claramente separada su responsabilidad y cuestionamiento a los letrados, que nada tienen que ver con esta mezquina cuestión”, expresó.

Justificó su falta a la sesión al evaluar que “no alcanza con un voto negativo” al ser lo de la víspera “contrario a lo dispuesto por la COM”.

Y finalizó así: “La responsabilidad de esta ilegalidad y consecuente ilegitimidad de la Junta que se conformará es exclusiva del Departamento Ejecutivo Municipal por no proceder en forma respecto a los partidos integrantes de la alianza, como así también del presidente del bloque Juntos por Villa María, por excederse no solo en sus funciones, sino también por invocar una representación política que carece”.

Qué dijeron Bustamante y Polack

“Si hay algo que yo ya sé son los movimientos de Karina”, fue lo primero que dijo Gustavo Bustamante ayer al ser consultado por lo expuesto por la concejala del PRO. Acto seguido, sostuvo que él hizo lo que le encomendó el intendente Martín Gill por carta.

Apuntó que realizó lo que marca la ley y que hizo la convocatoria a través del grupo de Juntos por Villa María. “Subí la nota al grupo y los convoqué”, aseveró.

“Se nominó como corresponde”, expresó. “En estos tres años he podido conocerla (a Bruno), tiene sus días y trato de entender que es así. No creo que ella haga todo en base a atacar la forma de aquellos que no hacen lo que ella pretende. Cada uno debe hacerse cargo. Estoy tranquilo de que todo lo que hago, lo hago en el marco de la ley”, declaró.

Por otra parte, ante la consulta de El Diario, Delfin Polack, también concejal del bloque opositor, dijo que se enteró del planteo de la edil en la sesión de ayer.

“Me parece que está muy bien planteado”, manifestó coincidiendo con Karina Bruno. “La verdad es que no hubo consulta. A mí particularmente no se me consultó, creo que era una decisión que tenían que tomar los partidos, algo que planteé”, declaró.

Cabe indicar que Polack sí votó la conformación de la Junta.