Miguel Grasso, presidente de la Confederación Argentina

El encumbrado dirigente volvió a su Villa María el fin de semana y habló de todo. También recordó su época de joven en el San Martín, Ameghino y Alumni

Entrevista de Darío Azumendi

El máximo dirigente del hockey argentino nació en Pozo del Molle y es villamariense desde niño. Por eso cuando tiene un tiempo vuelve a la ciudad para visitar a los seres queridos, aunque rápidamente debe volver a Buenos Aires para seguir con sus funciones.

El fin de semana, Miguel Grasso estuvo en Villa María y aprovechamos para hablar con él no solo de la situación actual de esta disciplina tan arraigada a la cultura argentina, sino también de los deportes que supo practicar en la ciudad, siendo casi un pilar en el nacimiento del San Martín Rugby Club.

–¿Qué se puede anunciar del hockey nacional para lo que viene?

-Por primera vez se hace una preliga mundial, con nueve países, de los más importantes en hockey, de los cuales Argentina entra con Las Leonas y Los Leones. Logramos que de las ocho fechas locales que se juegan los primeros semestres de cada año durante cuatro temporadas, Córdoba tenga dos: el 26 de enero, con Bélgica, en mujeres y varones, y el 2 de febrero, con Estados Unidos en mujeres y Pakistán, en varones. Y al domingo siguiente, el 3 de febrero, otra vez en varones con Pakistán. Además, tenemos tres fechas en Buenos Aires, en el Cenard, contra Holanda y Alemania, y tres fechas en Rosario.

Fue todo muy rápido y no había muchas canchas homologadas, por eso logramos la plaza Córdoba por el estadio municipal.

–Lo de Córdoba es un hecho muy relevante…

-Es histórico lo que va a suceder en Córdoba, así que vamos a tratar de hacer las cosas bien porque buscamos que el hockey sea cada vez más federal.

–¿Cómo están las selecciones?

-Después de muchos años con varias figuras hace un par de años empezamos con un recambio con las juniors, con las olimpíadas juveniles, donde fueron surgiendo jugadoras. Está Vicky Miranda, de Río Cuarto, que pasó a integrar el plantel de Las Leonas. Estamos en ese cambio, al mismo tiempo que volvió el Chapa Retegui, se reincorporó a Piti Delía y a Charo Luccetti, quienes habían dejado de jugar, pero creemos que están bien porque el concepto nuestro es hacer equilibrio entre las jóvenes y las experimentadas. Queremos hacer una columna vertebral con experiencia, incorporando a las nuevas para que vayan creciendo. Y en los varones tenemos un plantel con chicos ya hechos, que ganaron la medalla olímpica en Río, pero también incorporamos más de la mitad de jugadores nuevos.

–¿Qué desafío será entonces esta nueva liga?

-No deja de ser una prueba nueva porque es una liga nueva. Los resultados los veremos más adelante. El que no entraba en esta le será difícil competir luego, ya que acá son ocho partidos internacionales de local y otros ocho de visitante. Entonces quien quedaba afuera iba a tener poca competencia en el año. Veremos si sigue esta preliga.

–¿Le sorprendió que algún país no estuviera?

-Sí, pero no es fácil cada viaje de un seleccionado por el mundo. Si nosotros no tuviéramos el apoyo del ENARD, sería difícil.

Capacitación

–La necesidad hace que se tenga que saber toda la realidad en hockey argentino. ¿Cómo está hoy en todo el territorio esta disciplina?

-Es uno de los deportes que ha sido muy federal. El sistema de capacitación que tiene el hockey desde hace muchos años llega a todos lados. Y este año lo cambiamos un poco: en vez de que vayan a capacitarse a Buenos Aires, estamos mandando los técnicos al interior. Por ejemplo, vienen a Córdoba dos o tres veces al año a realizar entrenamientos técnicos, de arqueros, de arrastre, con los mejores entrenadores de las selecciones y todos los equipos de profesionales. Así llegamos a Jujuy o Ushuaia. Mientras, los entrenadores locales se encargan durante todos los meses de trabajar con jugadores de 14 a 16 años, que son quienes entran luego en las olimpíadas juveniles.

–Aquí, por ejemplo, hasta se piensa abrir una escuelita de hockey para sacar a los chicos de la calle. ¿Reciben apoyo este tipo de iniciativas?

-No directamente de la Confederación Argentina, pero sí lo atiende la Federación Cordobesa o de cada provincia; todas están dispuestas si necesitan árbitros o dar cursos, dar soportes técnicos. Para eso hay que hacer las gestiones, explicar, mostrar qué se tiene… Que sea un proyecto a futuro, no algo pasajero.

–Hubo también una tarea que hicieron los espartanos, en rugby, trabajando en las cárceles. ¿Hay alguna idea dentro del hockey para llevar adelante estos gestos en lo social?

-Tengo relación con la gente que maneja espartanos, para ver cómo podíamos generar con canchas de hockey que quedan en desuso, armar algo dentro de las cárceles. Buscamos que el Gobierno nacional aporte para canchas nuevas de damas para poder insertarlas allí. Pero igual los jugadores y jugadoras de hockey estuvieron ya jugando con presos; vamos acompañando, ya que tanto Las Leonas como Los Leones tienen el espíritu de colaborar.

Ese amigo rugby

Históricamente, en el país el hockey se desarrolla en clubes que también tienen rugby. Y Grasso conoce muy bien la historia porque fue dirigente de los dos deportes.

“Se dio así en todo el país por una cuestión de idiosincrasia, se transmitió”, contó.

–¿Sos de ir a visitar los clubes, palpando la realidad de cada uno, por lo menos en la provincia?

-Me fui a estudiar a Córdoba a los 18, luego fui delegado de San Martín en la Unión Cordobesa de rugby, y con los años uno fue metiéndose también en el hockey, tengo tres hijas, imaginate. Entonces fui conociendo a todos los dirigentes de rugby y de hockey de todos los clubes de la provincia. Ahora naturalmente visito los clubes para ir a ver los partidos, pero cuando tenemos que hacer una reunión en la Federación Cordobesa, donde fui tesorero y presidente, a veces vamos a los clubes.

–¿A San Martín volvés a veces?

-Tengo tan poco tiempo que cuando vengo a Villa María lo hago para visitar a mi madre. Pero estoy en contacto con la gente del San Martín.

–¿Tu primer deporte fue fútbol?

-Cuando viví acá jugaba al fútbol y al básquet en Ameghino. También estuve en el seleccionado de vóley en la época del profe Angel Sánchez. He practicado todos los deportes y no he sido bueno en ninguno, je je, pero lo intenté. Y hoy le digo a los chicos que hacer deportes es lo mejor que se puede hacer. Hoy juego al golf, aunque lo hago más para caminar.

–¿En qué año jugaba en Alumni, se acuerda?

-Hace 50 años. Fue en la época del Nene Miranda, el Ratón Martínez, Campana… Yo jugaba en la cuarta con el Tatá Requena, el Gringo Jacobi. Después empecé a jugar al rugby porque mi hermano, cuando se divide San Martín y Jockey, me empezó a incitar para que empezara con el rugby con el San Martín.

–¿O sea que jugaste los primeros clásicos?

-Sí, empecé de grande al rugby, pero jugué esos primeros clásicos.