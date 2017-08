Buscan un hogar

“Se necesita un provisorio para este perro que estaba tirado al lado de la ruta con moquillo. ¿Alguien le puede dar un lugar para poder tratarlo?”. Subió Ceci Bessone a Facebook.

“¡Busco a su familia! A las 8 am ya estaba arriba de un árbol en calle Sabattini al 200… Llamé mil veces a la Municipalidad y nunca nadie vino… de casualidad vi un camioncito con una grúa que se metía en el Subnivel y les fui a preguntar si no me hacían el favor y por suerte no dudaron en ir, con la ayuda de ellos y dos señores q estaban trabajando en una casa lo bajamos. Lo llevé a una “vete” donde me lo recibieron en guardería, está castrado y es macho, así que supongo que debe tener un hogar, es superdócil”. Publicó Ago Brion en Facebook.

“Ella es una viejita de unos 8 o 9 años, que no ha conocido a lo largo de su vida otra cosa que el abandono, la soledad, el hambre y la falta de cariño… Estaba junto a todos sus amigos en la cava del barrio Botta… Digo ‘estaba’ porque tuvo la suerte de ser elegida y llevada a una veterinaria para que reciba sus, tal vez, primeros cuidados y mimos. Fue castrada, bañada, además tenía una hernia que fue también retirada durante la operación. Tiene un ojo prácticamente perdido, por el glaucoma, y debe hacer un tratamiento que no es ambulatorio.

Por favor pedimos un lugarcito por el tiempo que lleve tratarla”. Publicó Lucía del Carmen Sánchez, en Facebook.

“Esas orejas agarran WiFi y están en busca de un hogar donde la llenen de amor. La castran y necesita una familia que la elija para siempre”. Publicó Ago Brion en Facebook.