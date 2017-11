Buscan un hogar

“Hoy pasó por la pelu y no pudo haber quedado más hermosa… Seguimos buscando hogar para ella. Será castrada, tiene un año, le encanta pasear y estar acompañada, no ensucia adentro y es un santa. Es tamaño caniche y está súper perfumada”. Publicó Ago Brión en Facebook

“Negrito sigue en adopción. No puede más estar allí. Si bien es tamaño ‘peque’, no aguanta estar en

departamento. Necesita un lugar con patio. Es súper dulce y mimoso. Jovencito y castrado. ¿Lo ayudamos a encontrar una familia?”. Publicó Anto Fruttero en Facebook

“A este perro sus dueños se mudaron y lo abandonaron. Una chica lo tiene en provi, pero necesita una familia. Es más bajito que un collie y súper educado, es macho. Si alguien lo quiere adoptar y tener hasta que encuentre una familia comunicarse con Mariana Dubois”. Publicó Taty Frosasco en Facebook

“Lo difundimos nuevamente porque hasta ahora nadie se ofreció a adoptarlo ni darle provisorio. No es un caniche y no es un cachorrito, pero les aseguro que tiene mucho mucho amor para dar, es muy buenito, dulce y se adapta muy fácilmente donde sea. ¿Dónde están los que siempre me comentan las fotos de perros de raza para adoptar o perritos bebés? Alguien tiene que darle una oportunidad”. Publicó Guadalupe López en Facebook