Buscan un hogar

“Soy Lucero. Era de la calle, hasta que una parejita me adoptó; me sentí contentísima, pues ahora tenía una familia. Pero ellos ya tenían otro perro, el cual contrajo sarna y me contagié. No sé qué habrán pensado ellos, pero ahora no me abren más la puerta y volví a quedar en la calle. Al menos una señora de la vuelta me da de comer y me está curando el poquito de sarna que me queda. Ya estoy castrada, soy muy buenita y de tamaño chico. No quiero ser para siempre una abandonada”. Comunicarse al 154849862

“La semana próxima veremos el tema de su castración y si nadie la adopta, no sé qué vamos a hacer. Ya no puede seguir en el provisorio porque ella se encariña y no siempre va a poder estar ahí, la verdad que es muy triste que absolutamente nadie pregunte ni se interese por ella. Sé que es muy “mestiza”, pero ella también merece una familia, al igual que sus hijitas”. Publicó Silvina Gómez en Facebook

“Mi galgui hermosa vuelve a entrar en adopción. Quien la adopte, posta que se lleva el premio mayor. No se dan una idea del ser hermoso que es. Tiene aproximadamente 5 años, está castrada, 33 kilos de ternura. Súper sociable con niños, adultos, perros y hasta marcianos…”. Publicó Nati Guillermón en Facebook

“Bartolo ya tiene el alta. Sus patas están de diez y su pancita, ¡mucho más! ¡Está súper sano y con muuuchas pilas! Es un cachorrón súper bueno, de 10 meses, aproximadamente, es cruza salchicha, se entrega castrado”. Publicó Ago Brión en Facebook