Buses Lep comienza a realizar los recorridos de Plus Ultra

Desde hoy salen a la ruta las unidades de una de las empresas que se hicieron cargo de los corredores. Largaron con la ruta 158 y en los próximos días iniciarán con Villa María-Córdoba. Fono Bus operaría desde la próxima semana

Los trabajadores de la malograda empresa de transporte Plus Ultra recibieron ayer al dueño de Buses Lep, la firma que, junto con Fono Bus, absorbió todos los recorridos como así también todos los empleados.

David Pucheta fue el encargado de dar a conocer que la compañía familiar que él encabeza comienza a prestar servicio desde hoy con ocho coches en el recorrido de la ruta 158, que es el que une San Francisco y Río Cuarto, y adelantó que “entre jueves y viernes empezaremos con el recorrido de la ruta 9, que es Villa María-Córdoba”.

A su vez, se supo que Fono Bus también se lanzaría -“a más tardar la semana que viene”, dijeron desde AOITA- a la ruta para cumplir con los trayectos de las rutas 17 y 19 que tenía a cargo Merco Bus-Plus Ultra.

De esta manera, los usuarios reconocerán a estos vehículos con sus nombres y no, como se especuló en un principio, con alguna otra denominación, ya que iban a formar una UTE.

Pucheta afirmó que “se van a mantener los horarios, por ahora, pero vamos a estar estudiando cómo es la ruta, que en realidad no tenemos mucha información, y de acuerdo a eso vamos a analizar los pasos a seguir, aunque seguramente hagan falta más colectivos”.

Además, hay que tener en cuenta que los vehículos no son a los que los usuarios estaban acostumbrados, sino de un considerable menor tamaño. “Nosotros entendemos que el interurbano se hace con vehículos de los que no son doble piso, nosotros pensamos así porque es mucho más accesible la subida del pasajero. Hoy en un principio no tenemos doble piso, tenemos encargados 10 chasis (tres de ellos 0 km) de piso bajo y la idea es duplicar y poner refuerzo en lo que haga falta. Pero siempre con los colectivos más chicos, que son de capacidad de 44 asientos; mientras que el de Villa María a Córdoba va a ser en coches cama de 34 asientos”.

Además, el empresario dejó en claro que “la idea no es cambiar horarios, porque son históricos, sino poner refuerzos sobre esos horarios o poner una franja mayor para que la gente tenga mayor disponibilidad para viajar”.

Quién y por qué

Cuando se lo consultó a Pucheta sobre los motivos que llevaron a Buses Lep a hacerse cargo de todo lo que dejó Plus Ultra, respondió: “A nosotros el transporte nos apasiona”. Luego de aclarar que todos los trabajadores “fueron absorbidos por la empresa, con su antigüedad y sus salarios” y que “la empresa se hizo cargo de los sueldos atrasados también”, contó que “nosotros pensamos que hay que hacer transporte en todas las localidades, es algo esencial”.

Además, contó que la empresa que nació en 1993 y que cuenta con más de 120 unidades ya se encuentra realizando gestiones para poder cobrar subsidios.