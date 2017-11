Concejo Deliberante - El bloque de la minoría analiza el proyecto enviado por el Ejecutivo

Bustamante cuestionó aspectos de la ampliación presupuestaria

El concejal dijo que no está claro en qué se van a utilizar las partidas destinadas a los entes, además, señaló que lo preocupan los aumentos desmesurados en algunos ítems teniendo en cuenta que quedan menos de 40 días para gastarlos

“Encontramos muchas inconsistencias con lo planteado”, afirmó ayer el concejal del radicalismo, Gustavo Bustamante, al referirse al proyecto de ampliación presupuestaria presentado por el Ejecutivo semanas atrás.

En diálogo con EL DIARIO, el edil señaló que el bloque Juntos por Villa María se encuentra analizando dicha iniciativa, que eleva el presupuesto proyectado para este año en más 304 millones de pesos.

Bustamante indicó que el pleno del cuerpo se reunió la semana pasada con la secretaria de Economía del municipio, Daniela Lucarelli, para despejar dudas, pero que -personalmente- considera que algunas respuestas no fueron aclaradas.

“En el bloque estamos analizando la ampliación presupuestaria, antes de abordar el estudio profundo del Presupuesto y Tarifaria 2018, porque esa iniciativa será tratada con antelación. En el marco de ese análisis, nos visitó la secretaria de Economía y luego hubo una reunión interna con miembros de la UCR en la sede del partido”, precisó, aludiendo a un encuentro que mantuvieron él y su par de bancada, Nora Landart, con autoridades de ese espacio político.

“La ampliación presupuestaria es para el año 2017, el Ejecutivo la presenta teniendo en cuenta que en el municipio hubo más ingresos por coparticipación y por lo recaudado, que lo que se había previsto. Eso le dio una proyección de 304 millones de pesos, esos ingresos tienen que ser ejecutados en determinados gastos, hay que definir adónde se destinan y en qué se gastan”, sostuvo Bustamante.

“Entonces el Ejecutivo envió una ampliación presupuestaria para ser aprobada en el Concejo de más 304 millones de pesos, de ese monto, según el desglose hecho por Lucarelli, 104 millones de pesos irían destinados a sueldos, el resto iría en parte a las sociedades de economía mixta, pero no fue clara la explicación que dio la secretaria de Economía sobre para qué se destinarían”, agregó.

“Encontramos muchas inconsistencias con lo planteado, me preocupan los aumentos desmesurados que hay en algunos ítems, de 40% a 50%, teniendo en cuenta que quedan menos de 40 días para gastarlos”, remarcó.

“La contadora dijo que se van a utilizar unos 104 millones de pesos más de lo presupuestado para 2017 en sueldos y están quedando menos de 40 días para que termine el año, por lo que nos preguntamos, por un lado, cómo calza ese aumento y, por el otro, si no se está ejecutando ese presupuesto antes de que se apruebe en el Concejo Deliberante”, insistió.

Partidas sin solicitar

“Además, en la ampliación presupuestaria informó que se destinan al Ente de Deporte y Turismo 20 millones de pesos, al Instituto Municipal de la Vivienda siete millones de pesos y para el Instituto Municipal de Inversión van 10 millones de pesos, cuando, por ejemplo, el IMI no solicitó ninguna partida con un motivo específico, incluso a IMV no se le enviaron hasta ahora ni el 50% de los fondos que corresponden a 2017, por eso no tenemos claro adónde van a ir esos millones de pesos”, subrayó el concejal.

“Cuando el año pasado se pidió una ampliación presupuestaria, tenía una asignación específica, que era el puente Alberdi y el Polideportivo, este año no la tiene, dicen que se destina a los entes, pero no para qué. En la reunión le preguntamos a Lucarelli para qué se iban a utilizar esas partidas y no fue clara su respuesta”, reiteró.

“También en el proyecto de ampliación figura un aumento del 40% para el Correo, cuando se firmó un convenio del 15% hasta marzo; además hay contemplado un aumento del 50% para la recolección de basura para ejecutar antes del 31 de diciembre”, precisó Bustamante.

“Estamos hablando de aumentos muy grandes para ejecutar en menos de 40 días, el municipio tiene más de 300 millones de pesos para gastar en ese tiempo y ahí es cuando no queda claro, porque el Ejecutivo no puede utilizar ese dinero hasta que no esté aprobado por el Concejo”, afirmó el concejal, quien para finalizar señaló que hoy se reunirá la Comisión de Hacienda, en la que seguirá tratándose este proyecto.

Con primera lectura

El Ejecutivo ingresó a fines de octubre pasado el proyecto en el Concejo Deliberante, solicitando una ampliación del presupuesto vigente de 304.628.726 pesos, que elevaría el monto total a 1.351.873.447 pesos.

En dicho proyecto se especificó que las partidas serían destinadas a atender el aumento de la pauta salarial para el personal de la Administración pública; la incorporación como contratados de los médicos comunitarios dispuesta por el Gobierno nacional; a los mayores costos de bienes y servicios debido a la inflación; a cubrir nuevos programas implementados por “tratarse de demandas sensibles a la comunidad”; y a transferir fondos a las sociedades del Estado, a los Entes de economía mixta y a los Institutos municipales, entre otros.

El 26 de octubre pasado, la iniciativa fue aprobada en primera lectura por unanimidad, y la semana pasada se celebró la audiencia pública, sin que se le presentaran objeciones ni sugerencias.

Ahora, solo resta esperar que sea aprobada la segunda lectura.