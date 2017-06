Bustamante denunció que se está trayendo basura de otros lugares

Aseguró que comprobó la presencia de vehículos de otras jurisdicciones que iban a depositar residuos peligrosos en la planta

El concejal Gustavo Bustamante remitió un pedido de informe al director de Ambiente municipal, Germán Tissera, para que dé algunas respuestas en relación a los residuos peligrosos.

El edil del bloque Juntos por Villa María solicitó que el funcionario municipal explique qué empresa se encuentra actualmente a cargo de la recolección y tratamiento de los residuos patógenos originados en Villa María y la documentación pertinente al proceso adjudicatario.

Además, solicitó que se le informe qué otros municipios envían sus residuos patógenos para ser tratados en Villa María y qué capacidad (en kilos de residuos) tiene la planta para operar actualmente.

El concejal explicó que el pedido se originó tras una visita al predio en el que se hace el tratamiento de los residuos patógenos.

“Allí los empleados me dijeron que están recibiendo basura de todos lados y lo comprobé porque cuando fui había tres trafic, dos de la provincia de Córdoba y una de Lanús, provincia de Buenos Aires, lo chequeé con las patentes”, afirmó.

“En la audiencia pública que se realizó en mayo pasado para receptar opiniones sobre un proyecto para hacer un depósito transitorio de residuos peligrosos originados en otras jurisdicciones, ajenas a Villa María y la región, como quedó en evidencia que el estudio de impacto ambiental lo hizo una funcionaria municipal, Marina Crescimbeni, el intendente (Martín Gill) le pidió a la Secretaría de Ambiente provincial otro estudio, que aún no llegó. El proyecto, por lo tanto, no se aprobó”, señaló.

“Sin embargo, se están trayendo residuos peligrosos de todos lados, aun cuando el proyecto no fue aprobado”, insistió.

“Por eso le envié un pedido de informe a la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad para que me diga cuál es la empresa que está trabajando en el tratamiento de los patógenos, porque cuando uno busca ve a Enre, a Innviron, a Es­te­ri­li­za­do­ra Nor­te SA y ahora está Ensa. También le pedí que me diga cuál es el radio de acción que tiene y hasta dónde puede llegar y cuántos son los kilos de basura que puede tratar. Hay una determinada cantidad de kilos que puede tratarse y si se están recibiendo residuos de otros lugares del país, no creo que pueda tratarse todo. ¿Adónde va esa basura que no se trata? ¿Qué se hace?”, se preguntó Bustamante.

“Esta planta está para procesar mucha menos cantidad de residuos peligrosos, me pregunto si a los sobrantes los entierran o los queman”, insistió.

“No sé por qué se están trayendo residuos, tal vez sea un acuerdo del Ministerio de Ambiente de la Provincia con Villa María, no nos olvidemos de que (el ministro) Fabián López trajo varias obras acá, entre ellas, esta iniciativa”, remarcó.

“Propongo que se haga una consulta popular para saber si los villamarienses queremos ser el basurero del país, porque me imagino que algo de esta magnitud no puede decidirlo el Ejecutivo solo, tienen que estar todos los actores, todos los que vivimos en la ciudad”, consideró el concejal.

Reunión con Peressutti

Por otra parte, el edil de la UCR solicitó una reunión con la auditora general de Villa María, Alicia Peressutti, con la intención de comenzar a trazar un trabajo en conjunto por el tema de los residuos peligrosos.

“La provincia de Córdoba es una de las cinco que está recibiendo residuos peligrosos de otras jurisdicciones, es decir que terminamos siendo un depósito de lo que está comprobado que es altamente contaminante. Mis dudas con este proyecto son, más allá de las cuestiones técnicas, por el modus operandi del Ministerio de Ambiente de Córdoba, a cargo de Fabián López, por los antecedentes del funcionario no solo en esta dependencia, sino cuando fue el número dos de José López en la Secretaría de Obras Públicas de la Nación”, apuntó Bustamante.

“López ha generado una forma de trabajar en la que cada vez que se hace algo que necesita audiencia pública y la mirada de consultoras privadas, empieza a enredarse todo. Por ejemplo, las consultoras que hicieron el estudio de impacto ambiental de Monsanto después terminaron siendo parte del Ministerio de Ambiente, es decir que comienzan siendo juez y después terminan siendo parte cuando la función es controlar, entonces con el tiempo nos damos cuenta de que las obras no estuvieron bien hechas. En varias ocasiones ha ocurrido lo mismo, que quienes son parte de la consultora que hace el estudio de impacto ambiental luego son parte de la secretaría que tiene que autorizar la radicación del emprendimiento”, subrayó.

“López estuvo a cargo de los canales y hoy tenemos la mitad de la provincia inundada por falta de mantenimiento, obra que tocó López está cuestionada porque se pagaba más o porque no funciona como corresponde”, completó.

“Lo preocupante es que más allá de que después se caigan los proyectos, buscan lugares propicios donde poder hacerlos, este Ministerio está haciendo la troncal que va desde el río Ctalamochita hasta el barrio Roque Sáenz Peña, el canal del Pampacoche y ahora trae el basural, quiere decir que hay canales muy fluidos con la Municipalidad”, agregó.

“Si el proyecto (de depósito de residuos peligrosos) avanza, voy a presentar los datos a la Defensoría del Pueblo de la Nación en los que se muestra la metodología que se lleva adelante, con la incompatibilidad de que la misma persona del área de Ambiente presenta un informe de impacto ambiental para la radicación de un basural, como lo hizo en este caso Crescimbeni. Si bien el intendente Martín Gill pidió un nuevo informe y ella se apartó de la consultora, la idea es que a ese nuevo informe no lo realice alguien relacionado con el área”, finalizó.

Aún sin techo

En la recorrida, Bustamante fue al basurero municipal que se halla sobre la ruta 2, camino a Ana Zumarán, ubicado junto al lugar en el que se hace el tratamiento de los residuos patógenos.

“Fui a ver en qué estado está el techo de la Cooperativa 7 de Febrero que se voló el verano pasado y para el que la Provincia aportó un millón de pesos y la Municipalidad también ayudó. Hasta la fecha, siguen sin techo”, objetó.