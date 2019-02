Bustamante denunció vuelco de bentonita en el río

El concejal de la UCR, Gustavo Bustamante, enviará hoy un pedido de informe al secretario de Desarrollo Urbano, Carlos Ramírez, para pedir explicaciones por el supuesto volcamiento de bentonita al río Ctalamochita.

“En dos terrenos que habrían sido adquiridos por usucapión por la pareja del funcionario municipal Daniel Climaco se está construyendo un edificio, en este momento se están haciendo las fundaciones y se vuelca al río el material utilizado para eso, que sería bentonita”, explicó el edil.

“La bentonita es una especie de arcilla que se usa para sellar las filtraciones de agua, es tóxico, por eso vamos a hacerle una llamada de atención al funcionario a cargo de obras y a Medio Ambiente”, adelantó.

“Los vecinos han hecho la denuncia en la Municipalidad, pero no han tomado medidas”, agregó.

“La obra está en costanera y Garay, en el barrio Palermo, y están tirando bentonita. Hay tres denuncias hechas, ha ido Seguridad Ciudadana y se han hecho los zonzos, porque no hicieron las actas”, indicó uno de los vecinos.

“Se hizo la denuncia a la Municipalidad y ahora quieren hacerla a Medio Ambiente y la Cooperativa 15 de Mayo, pero no nos llevan el apunte porque ya están dadas las autorizaciones para el edificio y los dejan seguir avanzando”, añadió.

“En la obra se trabaja con un compuesto que se llama bentonita, que es un material complicado y si queda en bocas de tormenta, tapa los caños. Están tirándolo a la calle, cuando eso no lo pueden hacer, el municipio no hace nada, Seguridad Ciudadana no tiene la fuerza suficiente para parar la obra”.