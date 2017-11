Cambiemos - Unión Cívica Radical - Marcelo Barotto, presidente del Comité de Circuito Villa María

“Cada partido de la alianza busca sus definiciones”

“Más allá de que hay un bloque que funciona en el Concejo Deliberante, a nivel partidario la relación con el PRO no existe”, dijo ayer a EL DIARIO el presidente del radicalismo villamariense

Las palabras de Marcelo Barotto denotan cierto desencanto: “No hay reuniones para consensuar ideas que luego sean propuestas a la sociedad para satisfacer sus necesidades”, dijo en un pasaje de su charla con un periodista de este medio.

Barotto sostuvo que “este es el momento más oportuno para plantear cada uno sus puntos de vista; para que las fuerzas que integran una alianza o las personas que en ella participan rectifiquen o simplemente hagan oídos sordos”.

Durante el fin de semana, el titular del radicalismo local había expresado al semanario El Regional que “no existe diálogo con Darío Capitani”, mandamás del PRO en la ciudad.

Consultado acerca de si esos dichos habían provocado alguna reacción hacia adentro de su partido, respondió que “un dirigente me hizo llegar alguna consideración, pero es un caso muy puntual”.

“No me arrepiento”

“Lo que dije puede haber molestado en algún ámbito, pero no me arrepiento, porque es la verdad: últimamente no hay diálogo. A lo mejor no tendría que haber personalizado, pero bueno, al frente de cada partido hay personas…”, añadió.

Ante la pregunta acerca de si alguno de los aliados de Cambiemos se había comunicado para conversar después de sus declaraciones, señaló que “no, nadie se acercó a dialogar”.

Baroto fue un poco más lejos en sus apreciaciones cuando manifestó que “estamos hablando de una alianza y las alianzas se terminan cuando terminan las elecciones”.

“Cambiemos son cuatro partidos, por eso existe el interbloque en el Parlamento”, remarcó, para comentar seguidamente que “eso ocurre a nivel nacional y acá, más allá de que hay un bloque que funciona en el Concejo Deliberante, a nivel partidario la relación con el PRO no existe”.

Añadió que “nosotros hemos propuesto elaborar una agenda de temas, que hoy no está, como otras cosas”.

Cada uno en lo suyo

Pero lejos de quedarse en la inacción, el titular del comité de circuito Villa María de la Unión Cívica Radical dijo creer que “cada partido está buscando sus definiciones”.

En ese sentido, apuntó que “para noviembre y para diciembre estamos programando una serie de visitas de personalidades de nuestro partido, con las que abordaremos algunas cuestiones”.

Cuando se le consultó sobre si Ricardo Alfonsín (una de las voces críticas que se vienen alzando en torno a la relación UCR-PRO), Barotto no lo descartó, pero indicó que “con él todavía no nos hemos comunicado”.

Sí anticipó que dos de los convocados son Leandro Despouy y Jorge Sapia.

Despouy es abogado, defensor de los derechos humanos y diplomático que llegó a ocupar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (actualmente denominada Consejo de Derechos Humanos).

Desde el año 2002 a 2016 presidió la Auditoría General de la Nación, órgano estatal autónomo encargado del control del manejo de fondos públicos por parte del Poder Ejecutivo.​

Sapia es un abogado laboralista que llegó a ocupar el Ministerio de Trabajo de la Nación, cuya voz se alzó en las últimas horas en contra de la reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional, a cargo de Mauricio Macri.

“Son temas de absoluta actualidad y la presencia de estos distinguidos correligionarios nos sirven a todos para ir formando los criterios a seguir”, concluyó Barotto.