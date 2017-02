“Cada vez que subo en las encuestas aparecen los denunciadores seriales”

El exintendente sostuvo que las denuncias en su contra por la causa de las conciliaciones bancarias son políticas y criticó a Naselli, Sosa y Faure; pidió en su escrito que la documentación permanezca en la ciudad y aseguró que los diferimientos no constituyen un delito

El exintendente Eduardo Accastello se presentó espontáneamente ante el fiscal de instrucción de tercer turno, René Bosio, para ponerse a disposición de la Justicia y entregarle un escrito.

La presentación en Tribunales del exmandatario se dio después de que el fiscal ordenara el viernes pasado un allanamiento en algunas oficinas de la Municipalidad de Villa María, de las que se secuestraron más de 200 cajas con documentación, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en conciliaciones bancarias denunciadas por el extribuno de Cuentas, José Naselli.

“Me puse a disposición del fiscal, como corresponde”, dijo Accastello, tras recordar que ya había estado allí en diciembre.

“Fui temprano a la Fiscalía y Bosio estaba trabajando en otro sector, no lo pude ver, pero me puse a disposición y dejé un escrito solicitándole que, en caso de que ordene una pericia sobre la documentación secuestrada, pueda proponer peritos de parte y que extreme las medidas de seguridad sobre dicha documentación para evitar sustracciones o adulteraciones, porque es muy sensible para los villamarienses”, reseñó Accastello ante EL DIARIO.

“Le pedí que disponga que la documentación secuestrada permanezca en Villa María, que no se lleve a otro lugar y que la investigación se sustancie acá para evitar la violación del derecho de defensa del investigado y para que lo haga lo más rápido posible. Si los denunciantes, el denunciado y los peritos son de Villa María, es más fácil ejercer el derecho de defensa aquí en el caso de que el procedimiento avance”, agregó.

“Además, entiendo que el municipio tiene que solicitar fotocopia de todo lo que se han llevado, es información de un año y medio de gestión en la que los vecinos participaron pagando sus tributos, eso amerita que el municipio se quede con una copia”, señaló.

No hay delito

“Igualmente sigo considerando que el diferimiento no es ningún delito, no hay delito”, remarcó.

“Dicen que el dinero llegaba, estaba en el banco y se registraba más tarde, lo que ocurre es que el municipio tiene tres subsistemas dentro del sistema: el financiero es uno, el presupuestario es otro, y el contable es otro. Yo había dado la orden de que ni el intendente ni los secretarios tuviesen acceso a dicho sistema, los que tenían llegada eran las personas responsables del área, para que todo fuese transparente. Todo está registrado”, indicó.

“En la administración pública hubo, hay y habrá diferimientos. Por ejemplo, presupuestariamente el intendente proyecta que va a ingresar y a gastar determinada cantidad; el subsistema financiero es el ingreso y egreso real de dinero en el que se hacen arqueos donde participan los tribunos de Cuentas. Después está el subsistema contable en el que el dinero que viene de la Nación ingresa al banco, sin estar especificado por qué programa llega. Puede llevar días y hasta dos o tres meses ubicar de qué programa es, cuando se detecta se registra contablemente, mientras tanto la plata permanece en el banco, nunca se movió de ahí, porque eso exige una serie de movimientos que hemos respetado para ser transparentes. Puede ser que se registre en un trimestre diferente al que corresponde financieramente, que es cuando ingresó”, explicó Accastello.

“Siempre se hizo todo según la Carta Orgánica Municipal y el dinero nunca salió de los bancos, lo van a poder ver cuando la Justicia vaya desgranando la información. El dinero no desapareció”, reiteró.

“Además está claro que en un sistema de administración pública, cuando viene un recurso de Nación, no podría seguir viniendo si no están las cosas bien. En 2016 la Municipalidad recibió aportes del Gobierno nacional, no habría recibido dinero si no estuvieran bien hechas las cosas porque la Nación tiene como política de Estado censar cada programa y si no está bien utilizado el recurso no envía los fondos. La administración pública tiene un sistema que es implacable, para sacarle el dinero a un banco tiene que ser mediante un procedimiento. El dinero estuvo siempre en los bancos, el diferimiento no es ilegal, no es un delito”, insistió.

“En 2014 hubo cuatro arqueos en los que se verifican todos los ingresos y egresos y participaron los que nos denunciaron ahora y firmaron que estaba todo bien. Tenemos esos arqueos y se los vamos a mostrar al fiscal para que vea que es una denuncia infundada, que es una denuncia política”, subrayó el exmandatario.

Vecinos jueces impolutos

“El dinero se manejó siempre a través de los bancos, no es verdad lo que dicen los firmantes de la denuncia, que además son políticos disfrazados de vecinos jueces, de impolutos, que fracasaron en que el pueblo les diera el respaldo para ser políticos y que, además, en algunos casos participaron de la gestión pasada que dejó a la ciudad destruida, con un caos administrativo, sin sistema, arqueos, presupuesto ni balances”, disparó.

“Uno de los firmantes y que aporta mayor información al fiscal, el secretario técnico del Tribunal de Cuentas, Ricardo Faure, firmó todos los arqueos del movimiento financiero de 2015, todo lo que cuestionan”, aseguró.

“Vamos a hacer una presentación judicial para que sepan por qué Faure hace lo que hace o dice lo que dice, por qué es una persona que tiene manifiesta enemistad conmigo, al punto tal que hizo un juicio que no reconocí, que fue arreglado y está cobrando ilegalmente porque no lo aprobó el Concejo Deliberante. Se va a demostrar el manifiesto negativismo hacia mi persona y van a saber por qué razón todo lo que aprobó ahora lo cuestiona”, advirtió, sin querer adelantar de qué trata dicha presentación judicial.

“Naselli firmó diciendo que estaba todo bien durante 2014 y 2015, porque tenía la obligación de controlar el movimiento de los recursos del municipio como tribuno de Cuentas. Salvo en el último arqueo de 2015 cuando él y Faure cambian diciendo que está mal, le vamos a decir primero a la Justicia y después a los vecinos por qué”, repitió.

“El dinero no desapareció como dice livianamente un denunciador serial como (Manuel) Sosa, que nunca pudo ganar nada conmigo y está tratando de canalizar su frustración a través del odio y el rencor apareciendo como un denunciador impoluto, tratando de erigirse como juez de la Patria y no conoce nada de administración pública”, dijo Accastello.

“No estoy en la mira”

“Había decidido no hablar en este año en el que hubo agresiones de dirigentes políticos de un lado y de otro, porque a medida que aparecían encuestas de que podía ser candidato -a unos les conviene y a otros no que lo sea-, empiezan a aparecer denuncias. Como vienen por mi honor, decidí hablar para que todas las personas de Villa María y la provincia conozcan lo que quieren conocer”, remarcó.

“Cada vez que subo en las encuestas aparecen estos denunciadores seriales”, repitió.

“He administrado la ciudad por 12 años, lo he hecho no sólo con transparencia, sino con honor y no voy a permitir que vengan a difamar, porque son justamente los que difaman los que no aportan nada a Villa María. A partir de ahora no nos callamos más, vamos a replicar cada cosa que digan y a explicarles a los villamarienses que no hay ninguna anormalidad”, sostuvo Accastello.

“No estoy en la mira, como se dijo en EL DIARIO, no soy la presa a cazar, todos los que servimos al Estado estamos siempre a disposición de la Justicia. Lo que dicen Naselli y todos estos personajes que quieren cazarnos, no lo voy a asumir. Somos y seremos un gran equipo de soñadores y realizadores, fuimos servidores públicos, transformamos una ciudad y como ellos no pueden negar esa transformación y la demostración muy clara del apoyo que tuvimos de los villamarienses, como ellos en el terreno político no pueden disputar y tienen una frustración como dirigentes, buscaron y encontraron esta manera de disfrazarse de vecinos jueces para transformarse en denunciadores seriales”, aseveró.

“Pero la verdad triunfa por sí misma”, aseguró.

“Nunca dije que voy a ser candidato del PRO. No dije tampoco que voy a ser candidato de Córdoba Podemos, o del peronismo, ni que no lo voy a ser, eso lo evaluaré más adelante, sí está claro que cuando hay riesgo de que aparezca como candidato y cuando aparecen las encuestas que me dan 12 puntos, hacen denuncias de todos los sectores políticos que creen que beneficio o perjudico a uno u otro”, consideró el exintendente, quien agregó que “no es tiempo de hablar de candidaturas”.

“Cuando vinieron por mi honor dije basta, ahora empiezo a hablar, ante cada crítica infundada como ésta voy a salir a dar las explicaciones. Pero no hay delito, y quiero darles la tranquilidad a los vecinos de Villa María porque estoy convencido de que esta cuestión que hace la oposición es una denuncia política de un lado y del otro, no voy a renunciar a servir al prójimo ni a seguir soñando en hacer realidad los sueños de los vecinos”, remarcó.

“Hay quienes quieren reducirme al rol de muerto político, pero la política no es de muertos, tampoco de vivos, sino de servidores con visión de hacer que el pueblo viva mejor. No soy un muerto político, soy un servidor que traté de aportar humildemente, con errores e ideas, lo mejor para que mi pueblo viva mejor. Hay quienes quieren reducirme a eso, pero no lo van a lograr”, afirmó el exintendente.

“Tengo la convicción de que todo esto resultará bien, no tengo dudas, estoy tranquilo”, dijo finalmente, refiriéndose a la evolución de la causa que lleva adelante Bosio.