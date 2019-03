Calles inundadas por desagües que no funcionan

Atención al vecino – Barrios Los Olmos y San Justo

Un vecino se quejó de que las calles están desniveladas y que los desagües se hayan hecho sobre la mano más alta, cuando la caída está sobre la mano contraria

Un vecino del barrio San Justo hizo llegar su queja a nuestra Redacción tras efectuar -según sus propias palabras- reiterados reclamos por las calles inundadas debido a que el sistema de desagües no funciona.

El vecino aseguró que desde hace más de cuatro años realiza reclamos por ese problema ante los centros vecinales de los barrios San Justo y de Los Olmos, sin que hasta ahora le hayan dado una solución.

“La nivelación del piso está mal y los desagües están mal hechos, por lo tanto no funcionan. La caída del agua está sobre una mano de la calle y los desagües se construyeron sobre la otra, eso hace que no funcionen, no desagoten y las calles se inunden”, señaló.

“El agua baja por la calle Mercedarios, que divide los barrios Los Olmos y San Justo. Los desagües están hechos sobre la izquierda, en el sentido hacia Los Olmos, pero la calle tiene inclinación hacia la derecha, por lo que el agua baja por ese costado, entonces la calle se llena de agua, dobla por Incahuasi que se inunda por unas 13 cuadras, hasta la finalización del barrio Los Olmos, donde hicieron unos drenajes gigantes que manda el agua a los campos”, explicó.

“Cuando las calles, que son de tierra, se inundan, los desagües encima se tapan de barro. Y cuando el agua se retira, queda primero el barro, luego los pozos”, agregó.

“Se lo planteamos a los ingenieros que ya fueron cinco veces a abrir los desagües y modificar los bypass. Con 10 milímetros de lluvia que caigan en pocos minutos las calles se inundan. Toda la estructura de ese barrio es un desastre, todas las calles están desniveladas, por lo tanto los desagües no funcionan como corresponde, el agua empieza a correr y termina haciendo una laguna permanente en el barrio San Juan Bautista”, indicó.

“La primera vez que yo hice pública esta queja en un medio de comunicación enseguida vinieron los camiones de la Municipalidad, uno de la Cooperativa de Agua y una máquina retroexcavadora para poder abrir los bypass que estaban tapados con barro”, subrayó.

“A mí no me interesan los colores políticos de quien esté en el Gobierno, a mí me interesa que me cobran los impuestos y las calles se siguen inundando. Tengo un depósito en la esquina de Mercedarios e Incahuasi, me cobran fortuna por Tasa de Comercio y fortuna por la Tasa de la Propiedad, como si la calle estuviera pavimentada, mientras que está destruida”, concluyó.