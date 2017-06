“Cambiemos ahora es Profundicemos y el ANSES está totalmente desguazado”

La semana que viene (lunes y jueves) se realizarían dos paros de trabajadores en las oficinas locales, promovidos por APOPS y ATE. Reclaman mejoras salariales y expresan enérgico repudio por la baja de pensiones no contributivas

En el marco de una asamblea convocada por la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), concretada en la UDAI Villa María de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) a la que concurrieron referentes de centros de jubilados, los participantes expresaron su malestar por el rumbo en los planos económico, social y político, determinados por el Gobierno nacional.

“Lamentablemente el eslogan de Cambiemos se transformó en Profundicemos y nos encontramos cada vez con un ANSES más desguazado”, aseveraron Rubén Aguiar y Héctor Godoy.

“En realidad los métodos que vienen utilizando ya nos llevan a esto, las suposiciones han quedado de lado y en realidad los hechos van confirmando hacia donde nos dirigimos”, remarcaron.

“Están hablando de conformar una comisión que va a discutir cómo se sostiene el sistema previsional, eso sí…sin los trabajadores y con los mismos métodos que la gestión anterior, o sea entendiendo que nosotros no podemos participar de la discusión que se da acerca de nuestro futuro y el de los jubilados”.

“En realidad, lo que esconden con esta maniobra es un negocio nuevo para el capital financiero”, sentenciaron.

Entre las acciones de reclamo concretas que se barajan, los entrevistados señalaron la chance de un paro el próximo lunes 19 y otra huelga y movilización el día jueves 22. Esta última medida de fuerza se haría en Buenos Aires y los manifestantes se concentrarían frente a la sede central de ANSES.

Puntos conflictivos

Cabe destacar que desde los gremios se ha definido una serie de rechazos a diversas cuestiones relacionadas con temas salariales, otros organizativos y hasta otros que involucran al sector de los pasivos y las personas con discapacidad.

“Rechazamos la propuesta salarial del 20% y en tres cuotas, por ser el mismo insuficiente y no se tiene en cuenta la pérdida producida por la inflación del año 2016”, precisaron los consultados por EL DIARIO.

En este sentido, acotaron que solicitan un aumento del 25% más el 13% pendiente del deterioro por la inflación del año pasado.

En materia de objeciones, los sindicalistas coincidieron en oponerse al presentismo perfecto, la ventanilla única (en algunos lugares del país, las UDAI reciben trámites del Renaper, DNI, asignaciones familiares) y la tercerización de los servicios de ANSES.

El inmediato pase a planta permanente de los contratados y precarizados y decir no a la criminalización de la protesta, se apuntan como solicitudes para las autoridades.

En cuanto a la realidad de los jubilados, hubo coincidencias en cuanto a la preocupación por la falta de respuestas del PAMI, respecto a la quita de remedios y demoras en la adquisición de prótesis quirúrgicas para poder tener una mejor calidad de vida.

Finalmente, expresaron un repudio enérgico por la baja de pensiones no contributivas a personas con discapacidad. “Están jugando con ellos, ya que no se pueden hacer las cosas por prueba y error, se equivocan y vuelven para atrás. Así no se puede”, concluyeron.