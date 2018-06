Camilo y Nardo presentaron “Cordobesazos”

El sábado en el Teatro Verdi

Camilo Nicolás y Nardo Escanilla han encontrado la fórmula humorística que más se aggiorna a estos tiempos sin perder la chispa característica de nuestra provincia. Monologan y dialogan como estandaperos, potencian y prueban sus ocurrencias en las redes sociales, asisten al piso de Marcelo Tinelli cuando pueden y trabajan a instancias de producciones revisteriles en la temporada de Carlos Paz, pero nunca dejan de incluir el repentismo propio de los cómicos dilectos de La Docta. No obstante, en Villa María no ha podido superar todavía el techo de 300 y pico de espectadores (el sábado hubo 250 personas en el Teatro Verdi). Una explicación posible es que su “target” es más bien adolescente o joven el cual no abonaría una platea, aunque en plazas masivas como la propia Córdoba este fenómeno no sucede. De igual modo, Camilo y Nardo continúan en su ascenso con improvisaciones un poco más pulidas que antes, una constante interacción con el público, segmentos más definidos y la inclusión, por primera vez, de un cuerpo de bailarinas (Julia Cejas, Carla Daghero y Catalina Escobal), ensamblado a un espectáculo que, asimismo, necesitó una dosis más de dinamismo.

J.R.S.