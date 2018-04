Candela Foresto se suma en remplazo de Torruela

Basquet – Liga Femenina

La rosarina Candela Foresto se sumó en las últimas horas al Club Ameghino de esta ciudad, remplazando a Josefina Torruela, que sufrió días atrás una grave lesión que la mantendrá alejada de la competencia.

Previo al inicio de los play off de la Liga Femenina, Ameghino sumó a esta nueva jugadora a su plantel, que podría jugar mañana, cuando las Leonas se enfrenten a Obras Sanitarias, en el primer partido de la serie de cuartos de final, al mejor de tres juegos.

La base Candela Foresto ya se sumó a los entrenamientos buscando una rápida adaptación al plantel que dirige Luis Sebastián Sucarrat.

Foresto tiene 18 años y 1,62 m, llega procedente del club Atalaya de Rosario, aunque registra pasos por Banco de Santa Fe y Temperley (Rosario), además de ser integrante de los seleccionados de la Asociación Rosarina.

A su vez, la jugadora, cuando tenía 13 años, integró el seleccionado argentino U15, en el Sudamericano disputado en Caracas (Venezuela), en 2014. También en 2016 jugó el Sudamericano en Barquisimeto (también en Venezuela) y ese mismo año jugó un premundial.

Ameghino, que fue sexto en la fase regular del primer torneo de 2018, y enfrentará a Obras, que fue tercero. En el primer partido de la serie, que se jugará mañana desde las 21 horas, el equipo villamariense será local, y el segundo se jugará el sábado 5 en Buenos Aires. En caso de ser necesario, un tercer encuentro se jugará también con Obras como local, el domingo 6.

Ameghino y Obras han jugado dos veces, hasta ahora, en ambas ocasiones venció el equipo porteño, 71 a 59 en nuestra ciudad y por 69 a 65 en condición de local.

Las cuatro series de playoffs son: Ameghino vs. Obras y Rocamora vs. Berazategui (jugarán mañana); Las Heras vs. Unión Florida (el primer partido será el domingo) y Vélez vs. Quimsa (el primer juego se desarrollaba al cierre de esta edición).