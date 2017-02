Casa del centro tomada por alacranes

La familia fumiga día por medio, pero siguen apareciendo por todos lados. Los padres tienen una gran preocupación por posibles picaduras a la beba y a la niña que habitan el hogar

Desde que comenzó el verano, han aparecido muchos alacranes en casas de Villa María y aumentó el nivel de casuística por picaduras en el Hospital Pasteur. Pero a EL DIARIO llegó el caso de una familia que está sufriendo una invasión de alacranes desde octubre. Ya encontraron más de 50 y todos los días aparecen cinco o seis más.

“La primera vez que encontramos fue en la parte de la galería. Encuentro dos y me surge llamar a un fumigador, que es Luis Bertotto, que al otro día vino a fumigar. Cuando me despierto la mañana siguiente, me aparecen 25 alacranes muertos en el garaje”, explicó Carla, quien vive con su familia, en esta casa ubicada en la calle Santiago del Estero al 600, en pleno barrio Centro Sur.

“La mayoría estaban muertos y también había uno muy grande, muy venenoso según me dijeron, que aparentemente era el que había puesto crías. Hay un foco en el garaje”, contó.

“Mi mayor preocupación no somos nosotros que somos los adultos, sí los chicos. Acá vive una nena de 8 años y una beba de 6 meses. Encima los especialistas que vinieron nos han dicho que son de los alacranes más venenosos: ‘Si este bicho te pica la bebé, es mortal’, así sin vueltas”, agregó.

Carla toma los recaudos de sacar las cortinas y sacudirlas todas las noches: “Destiendo la cama y la cuna, reviso su ropita, sacudo y muevo todo para fijarme que no haya nada, pero al final de eso, la beba termina durmiendo conmigo en la cama, porque es la única forma de estar tranquila. No la puedo dejar en la cuna, por más que tomemos todas las precauciones”.

Viven fumigando

El fumigador Bertotto tira veneno día por medio en la casa: “Cada día van apareciendo cinco o seis. Pusimos rejillas en todos los resumideros, burletes en todas las puertas, telas mosquiteras, ya no sabemos con qué probar. Hemos tirado veneno puro adentro de la casa. El veneno que venimos usando es la alfacipermetrina, que es un veneno que podemos tirar adentro, porque tenemos la beba y eso no le afecta, todo esto es muy peligroso”.

“Con la Municipalidad únicamente hablé pidiendo por favor que corten el césped del colegio IPEM 275 (la casa queda al frente del ex-Colegio Nacional), del Club Almagro y que vinieran a fumigar. Lo que me dijeron es que hay un foco importante y que en el Hospital Pasteur hay un alerta por la cantidad de picaduras por día. Pero ningún caso en una vivienda con tantos alacranes juntos. Me contestaron que estaban fumigando por zonas y al otro día vinieron y cortaron el césped de todos los alrededores. Pero nuestro mayor problema no está afuera, si no adentro de la casa”, detalló.

No los han picado

“Sinceramente no nos ha picado uno por pura suerte. Yo ya me saqué tres veces uno de encima. El perro me los descubre, no sé si los olfatea o qué, pero los encuentra. El otro día estaba sentada y me empezó a tocar la perra y yo no le di bola hasta que me mordió, que no lo hace nunca. Cuando la miro, veo que el alacrán me bajaba por la pierna”, contó sobre una de las tantas veces que estuvo a punto de ser picada.

Además, los especialistas le han advertido que por el momento ninguno de los que apareció es inofensivo, son todos venenosos: “Estoy a punto de rescindir el contrato de alquiler. Hay un nido, pero no podemos detectar dónde está”.

Detectar el nido

“Nuestra idea de difundirlo es ver si podemos dar con algún especialista, un experto en detectar dónde puede estar el nido de alacrán o cómo combatirlo. También ver si a raíz de esta nota aparece alguna persona que tenga el mismo problema. No sabemos más qué hacer”, manifestó.

“Si alguien esta pasando por lo mismo por favor que se comunique con EL DIARIO o conmigo para saber si hay alguna forma de combatir esto”, finalizó.