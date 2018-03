Casi cuarenta personas se hicieron controles de glaucoma en el Pasteur

Promovido por el Consejo Argentino de Oftalmología

En el marco de una campaña nacional, el nosocomio realizó detecciones de forma gratuita durante la mañana de ayer

El Hospital Regional Pasteur realizó ayer la campaña de detección de glaucoma de forma gratuita durante la mañana.

La jornada se desarrolló en el marco de una campaña a nivel nacional, promovida por el Consejo Argentino de Oftalmología, en el día en que finalizó la Semana Mundial del Glaucoma.

La doctora del área de Oftalmología del nosocomio, Sandra Masuino, manifestó a EL DIARIO que hasta las 11 de la mañana se recibieron unas 35 personas y se esperaba llegar a las 50 para el final de la jornada: “Son pacientes que se han acercado voluntariamente por la campaña”, expresó.

“Se acercan porque han leído acerca de la campaña. Algunos creen erróneamente que se les va a dar anteojos. Pero es un control de la presión ocular, que debe estar controlada porque trae consecuencias, como el glaucoma”, detalló la doctora.

Masuino destacó que la población está cada vez más informada acerca del glaucoma, que puede producir ceguera si no se detecta a tiempo.

A los pacientes que se acercaron, lo que se les controló fue la presión ocular: “Es una presión dada por un líquido que se forma y se elimina constantemente del ojo. Cuando por razones anatómicas ese líquido no se puede eliminar de forma adecuada o hay mayor producción de la normal, aumenta la presión dentro del globo ocular. Ese aumento de la presión daña las fibras nerviosas que son las que nos permiten ver. Al morir las fibras nerviosas, el paciente va empezando a tener menos visión periférica, no la de frente. Por eso al principio el paciente no se da cuenta, hasta que en fases finales de la enfermedad lleva a una ceguera. Solo dan síntomas determinados tipos de glaucoma, que no son los más frecuentes, por eso es importante controlar la presión ocular”.

Estadísticas del glaucoma

La jornada también sirvió para obtener datos que se envían al Centro Argentino de Oftalmología, que lleva las estadísticas nacionales de la enfermedad: “Se estima que tenemos hasta el 10% de la población nacional con glaucoma, pero sólo la mitad está diagnosticada. El resto no lo sabe”, manifestó la doctora.

“Esto nos permite hacer más hincapié en los controles en el consultorio. Es algo simple y rápido, que no produce visión borrosa. Se debe hacer a partir de los 40, dos veces en el año”, agregó.

“Para quienes no pudieron acercarse al Hospital, lo importante es que quede la inquietud de controlarse la presión ocular. Esto existe y no se relaciona con la hipertensión arterial. Se puede tener tensión baja y presión ocular. Cuando vayan a su oftalmólogo es importante que pidan que les tomen la presión ocular, más si tienen antecedentes en la familia”, finalizó.

Durante la campaña se efectuaron controles de presión intraocular y exámenes de la papila del nervio óptico.

Estos exámenes son indoloros y se realizan en un par de minutos.

Los resultados se comunican al paciente en el momento y se indica si hay indicios de que está desarrollando glaucoma o no.

Si bien la pérdida de visión ocasionada por el glaucoma no se puede recuperar, su progreso se puede detener mediante gotas que reducen la presión en el ojo. Los pacientes con glaucoma deben aplicarse gotas oftálmicas todos los días y hacerse controles periódicos con su oculista, teniendo en cuenta que el glaucoma no tratado lleva a la ceguera en forma irreversible.