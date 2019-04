Casi todos ya tuvieron acción

Inferiores – 2da. fecha

El último sábado se jugó el segundo capítulo de divisiones inferiores y, al contrario de lo que sucedía en temporadas anteriores, solo cuatro de los 71 equipos que participan del certamen anual aún no han tenido acción en el año.

El resto de los participantes han jugado al menos un partido y, entre la importante cantidad de encuentros que se disputaron en los dos últimos sábados, quedó como saldo que haya 11 punteros distribuidos en la seis categorías que tiene el torneo de fútbol juvenil que organiza la Liga Villamariense.

Entre los líderes, vale remarcar, en las tres categorías superiores lideran en soledad. Atlético Ticino, que derrotó 3 a 1 de local a Universitario, manda en la cuarta división (00/01), mientras que la Uni es único puntero en sexta (2004) porque le ganó con idéntico marcador al elenco ticinense en dicho partido.

Mientras que Playosa también se apunta entre los líderes en este comienzo de temporada y domina en solitario en quinta (Clase 2003) porque el último sábado venció por 3-1 a Española.

En las otras tres categorías el liderazgo es compartido. En séptima (2005), tres equipos puntean con seis puntos al ganar sus dos partidos: Silvio Pellico (9-1 a San Lorenzo de Las Playas), Argentino (1-0 a Unión Central) y Colón (1-0 a Alumni).

El Canario también es uno de los tres elencos que se ubican en lo más alto en octava división (2006) al superar 4 a 1 de visitante a Juventud River, en Ausonia. Junto al Aurinegro están Española (goleó 9-1 a Playosa) y Atlético Ticino (venció 3-2 a Universitario).

Y, por último, en novena (2007) hay un par de punteros: Deportivo Argentino y Alem. El Lobo villamariense volvió a ganar en la ciudad superando 4 a 0 de visitante a Unión Central, mientras que el León villanovense derrotó 3 a 0 en la Leonera a Unión Social de Alto Alegre.

Próxima fecha (3ra.)

El próximo capítulo de inferiores contará con los siguientes enfrentamientos:

River Plate/Colón vs. Alem; Española vs. Alumni; SL Las Perdices/Yrigoyen vs. Playosa; Universitario vs. Rivadavia; Silvio Pellico vs. Atlético Ticino; Argentino vs. SL Las Playas/Juventud; y Unión Social vs. Unión Central.

Notables gestos

En una iniciativa que se replicó en diferentes escenarios del fútbol local y la región en estas dos primeras fechas, varios clubes resaltaron a través de redes sociales un hecho muy destacado en el marco del fútbol juvenil: los jugadores y cuerpos técnicos de equipos visitantes que les tocó jugar en el último turno en distintas canchas, previo a retirarse, dejaron limpios y ordenados los respectivos vestuarios. Sin dudas, estos sucesos realzan la enseñanza, respeto y valores muy positivos en el marco del fútbol juvenil, en el cual participan jóvenes de 12 a 18 años, dejando en claro que la formación y los ejemplos no solo están focalizados en lo futbolístico, sino también en lo humano, que es lo primordial.