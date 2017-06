Centro comercial a cielo abierto: lo que dejó la recorrida por España

Luego de recorrer varias ciudades del país europeo, se “retocará” el boceto del proyecto que se pretende implementar en el centro de la ciudad, por calle Marcos Juárez

Una comitiva villanovense, que estuvo integrada por el intendente Natalio Graglia, el presidente del Concejo Deliberante, Edgardo Garmendia, y un representante del Centro Comercial e Industrial de Villa Nueva, Leandro Calcagno, recorrió distintas ciudades de España para observar y analizar experiencias de centros comerciales a cielo abierto, una iniciativa que se busca implementar en la ciudad. Todos ellos, fueron invitados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Calcagno contó que recorrieron el País Vasco, Bilbao, San Sebastián, Victoria, Asturia, Oviedo, Guijón y Santander, donde se encontraron con distintos espacios donde el comercio se logró potenciar, que si bien son distintos entre sí, también guardan características similares.

En Villa Nueva, la calle Marcos Juárez y la plaza Capitán de los Andes esperan por este proyecto que ya existe en boceto, pero que, tras el viaje, será retocado para poder agregar y pulir lo que se pretende instaurar en la ciudad.

“En España, el Estado está muy presente en toda la actividad comercial para desarrollar este tipo de proyectos. El Estado sabe que si los comercios venden mejor, va a recaudar más. Ni la parte privada sola lo puede hacer ni el Estado sin los comerciantes”, comentó Calcagno sobre lo observado en el viejo continente, y agregó que “no se trata solo de armar el centro comercial sino de que tenga vida, y eso se lo dan las actividades educativas, culturales, de recreación, que se puedan ir desarrollando dentro del área”.

Gustavo Piccolini, presidente del Centro Comercial e Industrial, destacó que “no es un proyecto que es para una sola calle, como la Marcos Juárez, y se terminó. En base al análisis que hizo CAME se determinó que hay que recuperar y poner en valor el centro de la ciudad, por eso se empezaría por ese lugar, por la plaza y la Marcos Juárez, para unirla con Belgrano hasta el puente nuevo. Son unas siete cuadras en un primer momento”, planteó.

Graglia mencionó que se puede hacer algo también en el espacio que el Senasa cedió al municipio, en la exdefensa agrícola, pero es un “potencial anexo” a lo que sería el objetivo principal de fortalecer el centro.

“En los nuevos barrios que tenemos en la ciudad hay un poder adquisitivo bueno y que puede consumir en la ciudad, pero no lo hace porque no tenemos un espacio a la altura para dar respuesta a esa demanda”, explicó Piccolini.

Calcagno aseguró que de los lugares que visitaron, no hubo alguno que se asemejara directamente con Villa Nueva, ni tampoco con lo que se pretende realizar acá, pero “de todas se puede rescatar algo”.

“No debe haber dos centros comerciales a cielo abierto iguales en ningún lado, pero lo que tienen todos en común es la limpieza, el orden, no existe la contaminación visual, te parás en una punta y no se ve un cartel, no hay letreros o cosas en las veredas”, detalló.

Además, sostuvo que “cuando el Estado se apropia del proyecto es más rápido; algunos crecieron muchísimo en meses y otros la están remando”. “Como comerciantes tenemos mucho que hacer en cuanto a capacitación, en cuanto a la implementación de la tecnología. Vimos que hay centros comerciales que tienen su propia plataforma en Internet, y ahí están todos los comercios y se pueden hacer compras por ahí también”, dijo.

Piccolini opinó que “los villanovenses tenemos el prejuicio de que acá no se pueden hacer cosas de calidad” y “sí podemos, pero nos han acostumbrado a lo largo de nuestra historia que tenemos que comprar, educarnos, ir al médico, todo del otro lado del río”.

“Esto no es un beneficio que le queremos dar a una gestión, es un beneficio que van a tener los comerciantes del sector. Medios para generar los recursos existen porque hay créditos a nivel mundial, fondos específicos para el desarrollo de centros comerciales, y trabajando en conjunto con la CAME o con Fedecom y que tienen llegada a otras órbitas del poder que a través de un Centro Comercial como el nuestro solos no podemos, y tampoco el municipio solo puede”, cerró.