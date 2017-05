Chocolate, izamiento de la Bandera y tedeum en el homenaje en las dos Villas

Las plazas Independencia y Capitán de los Andes fueron algunos de los escenarios en los que la comunidad celebró el 25 de Mayo

Villa María y Villa Nueva conmemoraron el Día de la Patria desde temprano con sendos actos protocolares que reunieron a vecinos, funcionarios, representantes de instituciones y alumnos en la plaza Independencia y en la Capitán de los Andes, respectivamente.

Bajo una leve llovizna, el intendente Martín Gill izó el Pabellón nacional acompañado por los exmandatarios Eduardo Accastello y Nora Bedano (hoy legisladora provincial) y la intendenta de los Niños, Helena López.

En ese marco, una parte del elenco municipal Opera Studio entonó las estrofas de Aurora y del Himno Nacional, tras lo que los abanderados y escoltas de las instituciones educativas y de las fuerzas de seguridad y todos los presentes se dirigieron a la pirámide que recuerda los hechos de Mayo, sobre calle Antonio Sobral, donde se depositó una ofrenda floral.

Posteriormente, la celebración villamariense se trasladó al Salón Blanco del Palacio Municipal Miguel Angel Veglia, donde se sirvió el tradicional chocolate y hubo pastelitos. Allí se presentó el Ateneo Folclórico Villa María, que brindó un espectáculo de danzas argentinas.

“El desafío que tenemos en democracia es construir la unidad en la diversidad. La unidad supone que hay opiniones diversas, pero que logramos la madurez suficiente para entender que en lo diverso hay cosas en las que tiramos todos para el mismo lado”, señaló el intendente Gill.

“Necesitamos protagonistas públicos y anónimos, porque la Patria se construye en cada escuela, en la universidad, en los medios de comunicación, en un comedor barrial, en una fábrica, en el club, en las organizaciones solidarias, en la iglesia, en cada rincón, en la familia”, destacó.

Y dijo que “tenemos una Patria joven que no solo se ha construido desde Buenos Aires, sino que todos los días abogamos por darle un sentido federal, porque la Patria se construye de abajo hacia arriba, desde el interior del interior”.

El jefe del Ejecutivo también hizo referencia a las altas cifras de personas en situación de pobreza en la Argentina. “Que en este día cada uno se pregunte a sí mismo qué podemos aportar para hacer de nuestra Argentina un lugar más justo, con más soberanía, con más independencia, donde no haya espacio para los excluidos, un lugar de no violencia, que no se deje ganar por las adicciones, donde la escuela sea el espacio más importante de la comunidad porque allí anida el futuro, un lugar donde todos los argentinos y todos los villamarienses tengan un proyecto de vida”, expresó.

Por su parte, en Villa Nueva los oradores del acto en la Capitán de los Andes fueron el sacerdote Víctor Dottori y Sylvia Gorno, del Rotary Club Villa Nueva. El intendente Natalio Graglia había hablado en la cena de gala del miércoles en AOITA y ayer lo hizo en el desfile.

En el acto protocolar de la mañana, alumnos intercambistas de la Universidad Nacional de Villa María (de Colombia, Venezuela y Alemania) plantaron un olivo por la paz en el mundo, algo organizado por el Rotary de la vecina localidad.

La entrada de Granaderos, en tanto, fue muy emotiva. Además se bailó la Zamba villanovense y el Himno fue entonado por el policía local José Pereyra.

Posteriormente, todos los presentes se dirigieron al tedeum que efectuaron en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario el obispo diocesano Samuel Jofré (también presente en el acto previo) y el párroco Dottori.

El jefe de la Iglesia Católica pidió paz y serenidad para la Patria. No hubo críticas.

El paso siguiente fue el chocolate caliente en la Casa de la Cultura, en donde se bailaron chacareras y se sirvieron facturas.