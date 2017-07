Cingolani es el único sospechoso por el crimen de la niña Luna

Cuando la Policía entrevistaba a vecinos poco después del hallazgo del cuerpo, el ahora imputado dijo que la nena le quiso robar naranjas y él la golpeó

Mariano Gutiérrez Cingolani es el único sospechoso de haber matado a la pequeña Luna Viera durante la siesta del miércoles en Tío Pujio, según confirmó ayer la fiscal de feria, Silvia Maldonado, quien investiga el homicidio.

En una conferencia de prensa que brindó en Tribunales, la funcionaria reveló que cuando se entrevistaban con vecinos del lugar, poco después del hallazgo, Cingolani narró que la nena le quiso robar naranjas, él la golpeó y la chiquita cayó de la tapia. Esto, de acuerdo a la versión del imputado, habría derivado en la muerte de la menor. Precisamente por ese relato que efectuó el hombre ante policías cuando intentaban recabar datos de lo ocurrido, es que Cingolani terminó detenido.

La fiscal le imputa el delito de homicidio y ante la consulta periodística, aclaró ayer que no lo hizo a tenor del artículo 306 in fine del Código Procesal Penal, que se traduce como “sospecha leve”, como dijeron algunas fuentes el día jueves. Maldonado lo negó y agregó que cuando hay sospecha leve, no puede detener, algo que sí sucedió en este caso, ya que el vecino tiopujiense fue aprehendido el jueves.

Detalles oficiales

La instructora del caso apuntó que la mamá de la nena de 5 años contó que la pequeña concurrió en la siesta del miércoles a un quiosco ubicado a 50 metros de su vivienda “para comprar snacks y golosinas” y que “al no regresar, salió en su búsqueda”.

“La quiosquera le dijo que efectivamente había estado en el negocio comprando, pero que se había retirado. La mamá se queda en la zona y una vecina da con el hallazgo, llamando a Bomberos, quienes se comunican con las autoridades policiales”, describió.

Al constatarse el deceso, se convocó al Gabinete Criminalístico de Córdoba, que trabajó en el lugar del hallazgo.

Hasta ayer, la fiscal no contaba con los resultados de la autopsia, ya que por encontrarse en feria, los Tribunales no cuentan con médico forense, por lo que la misma debió practicarse en Córdoba.

Maldonado precisó que Cingolani hizo “manifestaciones un poco contradictorias” cuando fue abordado por la Policía mientras se realizaba la primera pesquisa, que comprendió entrevistas a los vecinos del sector. En ese marco es que contó sobre el supuesto robo de naranjas que, según él, lo llevó a golpearla.

“Atento a eso, a las circunstancias, la proximidad y demás, se dispuso la imputación y detención del individuo por homicidio, al menos por el momento”, explicó la acusadora pública.

Añadió que “hay elementos de convicción suficientes que han podido establecer la imputación y detención”.

Dijo que se ordenaron pericias mentales al individuo y apuntó que “habría comentarios incluso de la propia familia de que esta persona tendría una discapacidad”.

También confirmó que Cingolani tiene antecedentes penales, pero no dio mayores precisiones.

Ante preguntas de los medios de comunicación, dijo que no había ningún vínculo entre las familias de víctima y victimario, que “eran vecinos”. “No había vínculo cercano entre ellos”, precisó.

Cingolani todavía no prestó declaración formal ante la Justicia, algo que determinará el fiscal René Bosio, quien tomará el caso tras la feria y cuando ya se tengan los resultados de la autopsia y de las pericias.

Por la Feria, no hay médico forense

En la conferencia de prensa que realizó ayer la fiscal Silvia Maldonado quedó en evidencia que los Tribunales se quedaron sin médico forense durante la feria, período que precisamente terminó ayer.

Por eso, la autopsia del cuerpo de la pequeña Luna debió hacerse en la capital cordobesa.

Sin calzado. Maldonado confirmó que Luna fue hallada sin calzado. “El que llevaba en ese momento, que no era propio sino de la madre, con el que había ido hasta el quiosco, fue encontrado del otro lado de una pared medianera a la casa del imputado”, especificó. No se hallaron los caramelos ni el vuelto de la niña tras su salida del quiosco. Sobre el móvil del crimen, la fiscal señaló que se sabrá con el correr de la investigación.