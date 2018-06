Clásicos con muchas bajas

LVF – Apertura- 10ma. Fecha

La Liga Villamariense de Fútbol dio a conocer ayer el boletín de sanciones impuestas por el Tribunal de Penas tras las expulsiones registradas el pasado fin de semana durante el desarrollo del noveno capítulo, con las que en los cuatro clásicos que tendrá la décima fecha habrá bajas, algunas por expulsión y otras por acumulación de tarjetas amarillas.

En el clásico cabralense no estarán Facundo Depetris y Alvaro Aguirre por el lado del Colón, mientras que en Rivadavia no podrán ser de la partida Diego Villagra y Fabián Martínez.

En el duelo entre 9 de Julio y Atlético Ticino, a disputar se en Pasco, se ausentarán Leandro Márquez y Matías Racca en el local y Ayrton Páez y Angelo Villegas en la visita.

En Alem – Alumni, el León no podrá contar con Mayco Dichiara ni con Aarón Martínez, mientras que en River – Unión el Millonario no tendrá disponible a Laureano Gigena.

En síntesis, todas las sanciones impuestas por el ente disciplinario fueron las siguientes:

Por expulsiones:

Cuatro partidos: Diego Villagra (Rivadavia) y Ayrton Páez (Atlético Ticino).

Tres partidos: Guido Ferreyra (San Lorenzo) y Esteban Oliva (Yrigoyen).

Dos partidos: Facundo Depetris (Colón), José Mendoza (Juventud), Axel Castelli y Matías Gómez (Unión de Arroyo Algodón).

Un partido: Fabián Martínez (Rivadavia), Alvaro Aguirre (Colón), Matías Racca (9 de Julio), Angelo Villegas (Atlético Ticino), Laureano Gigena (River Plate), Mayco Dichiara (Alem), Matías Bianchi (Juventud), Leonel Cossavella (Playosa) y José Demichelis (Yrigoyen).

Por acumulación de amarillas:

Una fecha: Aarón Martínez (Alem), Marcos Bernardi (Silvio Pellico), Leandro Márquez (9 de Julio), Diego Molina y Joel Zabala (Unión Social).

Programación confirmada

Por otra parte, tal como anticipó este medio en su edición de ayer, todos los cotejos de la décima fecha fueron programados para el domingo en el horario oficial de las 15.45 (14 en Reserva), a excepción del enfrentamiento que sostendrán en Arroyo Algodón el local, Unión, y Silvio Pellico, que dará inicio a las 16.15, por uno de los interzonales de las zonas C y D.

Cabe recordar que la décima fecha se desarrollará de la siguiente manera:

Interzonal A y B: Alem – Alumni (en la Leonera), Colón – Rivadavia (en cancha del Rojinegro), 9 de Julio – Atlético Ticino (en Pasco), River Plate – Unión Central (en el Pozo de barrio Almirante Brown) y San Lorenzo – Asociación Española (en Las Perdices).

Interzonal C y D: Deportivo Argentino – Juventud River de Ausonia (en cancha del Lobo), Unión Social – Hipólito Yrigoyen de Tío Pujio (en Alto Alegre), Playosa SC – Universitario (en Silvio Pellico) y Unión de Arroyo Algodón – Silvio Pellico (en Arroyo Algodón).