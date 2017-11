CONGRESO ARGENTINO DE PRODUCCIÓN ANIMAL - Una primera jornada dedicada a la crianza de terneras de tambo

Claves para impulsar el futuro de la lechería

El primer día del Congreso Argentino de Producción Animal, tuvo un capítulo especial dedicado a la lechería. Uno de los disertantes, Jud Heinrichs, habló con EL DIARIO Rural sobre el manejo de las terneras de tambo

“Muchas veces voy con un vaso y lo lleno con el alimento que le dan a las terneras y se lo ofrezco al productor. Siempre dicen no, no, no, no está limpio. Bueno, la clave para mejorar la sanidad de las terneras es la limpieza”, dijo Jud Heinrichs a EL DIARIO Rural, quien participó de la primera jornada del Congreso Argentino de Producción Animal, que se llevó a cabo en Córdoba desde el 6 al 9 de noviembre.

Además, el especialista dictó un curso de capacitación en Villa María para unos 70 profesionales de Argentina y países limítrofes que se forman permanentemente a distancia y que una vez al año, tienen encuentros presenciales como el que se dio en esta ciudad.

Volviendo a lo que señaló Heinrichs, el académico puso énfasis en la alimentación: “En las primeras semanas, ha de ser fundamentalmente líquida y luego, ir haciendo un equilibrio entre alimentos sólidos y leche”, planteó. “Pero siempre, velando por las condiciones de higiene de los equipos y de los alimentos”, señaló.

Un aspecto “central” es el de la calidad del calostro. “Es igual que en las personas, para tener un ternero saludable y que crezca bien, debe consumir un calostro limpio, con el menor contenido de bacterias posibles, dado que las bacterias enferman e impiden el crecimiento”, planteó.

La charla de Heinrichs en el Congreso Argentino se enmarcó en la “Jornada-taller sobre crianza de terneras de tambo”, que fue organizada por Georgina Frossasco (UNVM-INTA) y por Paula Turiello (UNRC).

“Notamos que hay mayor mortandad de terneras que lo ideal y entendemos que para reducir esos indicadores y hacer crecer los rodeos de tambo, es indispensable mejorar los manejos”, dijo Frossasco a EL DIARIO Rural.

“El objetivo es que alcancemos los estándares de mortandad de menos de un 2%. Lamentablemente, hoy estamos muy por encima. Las ganancias de peso en esa etapa del ganado son bajas, por lo que se plantean las necesidades de mejorar instalaciones, técnicas de manejo y capacitación de personal”, dijo.

Destacó el nivel de las conferencias de esa jornada que abarcó avances de tratamientos contra la diarrea -una de las principales causas de mortandad- las claves ofrecidas por el especialista norteamericano y el análisis de la situación en las cuencas lecheras argentinas.

El Congreso tuvo actividades importantes durante toda la semana, ofreciendo trabajos de investigación en ganadería, ya sea bovina, porcina, ovina o aviar. Fue organizado por la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA), que por segunda vez elige Córdoba para ser sede del encuentro, con el apoyo de las universidades, el INTA, el Senasa y empresas del medio.