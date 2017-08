Hablan desde dos centros de jubilados de la ciudad

Coinciden en que la Reparación Histórica de Jubilados marcha lenta y con problemas

Víctor Vedelago y Risieri Bettiol señalaron que hasta ahora pocas personas lograron acceder a la Reparación y coincidieron en que se verifican inconvenientes. La ley no se está concretando como se esperaba

La ejecución de la Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados no marcha como se esperaba en Villa María, al menos hasta ahora y según coincidieron dos referentes de la tercera edad, Víctor Vedelago y Risieri Bettiol.

Hubo pocos adultos mayores que ya obtuvieron el reconocimiento de su derecho y se verifican diversos inconvenientes, de acuerdo a lo que señalaron los entrevistados por EL DIARIO.

La Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados fue sancionada el 29 de junio de 2016 por el Congreso de la Nación y consiste en una propuesta de aceptación voluntaria que reconoce el derecho de los jubilados y pensionados que se encuentran en proceso judicial contra ANSES, a actualizar sus haberes en función de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de las Cámaras de la Seguridad Social y de las Cámaras Federales. Se da mediante la firma de un acuerdo.

Además, para quienes no iniciaron juicio pero tienen el mismo derecho, se les debe proponer un ajuste de la jubilación siguiendo los mismos parámetros y con la misma metodología.

Los acuerdos deben homologarse en sede judicial, por lo que es necesario que cada titular cuente con un abogado. Así, el jubilado o pensionado, su abogado y ANSES acuerdan ante un juez el ingreso al programa y, de esta manera, el fin del juicio o la no iniciación del mismo.

“Quienes deciden rechazar la propuesta o no ingresar al programa seguirán cobrando su haber actual. Si están en juicio, una vez concluido el mismo, ANSES acatará la sentencia”, dice la norma.

Según la Presidencia de Mauricio Macri, el programa alcanzará a casi dos millones de personas. De ese total, “más de un millón ya está cobrando sus haberes con reajuste”, de acuerdo a la versión oficial.

Qué pasa en la ciudad

Víctor Vedelago, presidente del Centro de Jubilados José Luis Suppo, dijo que no conoce “tanta gente a la que realmente le hayan reconocido lo que le debían”. “La cuestión viene muy lenta”, aseguró.

Advirtió que “hay personas que ganaron un juicio por el que tenían que cobrar 400 mil pesos más el nuevo monto mensual, pero terminan ofreciéndoles 130 mil y pico si quieren cobrar ahora, diciéndoles que si quieren los 400 mil se los van a pagar en cómodas cuotas”.

“La gente termina extorsionada aceptando cualquier monto con tal de cobrar algo ahora”, se quejó.

Vedelago también subrayó “otra cuestión de fondo que es más complicada, la de dónde se está sacando la plata”. En ese sentido, indicó que “los especialistas en previsión social están hablando de que se usa el Fondo de Sustentabilidad de ANSES para pagar los montos, con lo cual, si es así, están poniendo en serio riesgo el futuro de las jubilaciones de todos”.

En fin, “el panorama es bastante discutible y las soluciones no son tan buenas como se habían prometido, vemos que van demorando y para colmo ahora se vuelve a mandar los juicios otra vez a la Corte Suprema, ya que ANSES está apelando cuanto juicio sale a favor de un jubilado”. Así, “el panorama es esperar siete, ocho o 10 años para que se expidan, por lo que analizas entonces recibir alguna chirola, que no es lo justo pero para algo te sirve, renunciando a lo que corresponde, con tal de cobrar algo”.

Cuando se le preguntó si ante este contexto analizan impulsar alguna acción o medida, Vedelago contó que desde el centro trabajan en dos grupos: por un lado, con los demás centros de jubilados de Villa María (que se reunirán mañana, también para analizar lo atinente al PAMI); por el otro, participando de un foro creado a nivel provincial del cual forman parte también asociaciones civiles y centros vecinales, entre otros.

En este marco, “se está organizando para el 14 y 15 de septiembre una gran juntada de jubilados en Santa Rosa La Pampa con vistas a lanzar un plan de acción a nivel nacional por todo lo que tenga que ver con la seguridad social”, anticipó el entrevistado.

EL DIARIO también dialogó con Risieri Bettiol, titular del Centro de Jubilados Fraternales de esta ciudad, quien trazó un panorama similar.

“Este programa no anda muy bien y hay mucha demora en los datos que podemos sacar por computadora. Esto viene lento”, afirmó.

Dijo conocer “pocos casos de personas que accedieron” al mismo.

“Tenemos aproximadamente 500 socios en el centro de jubilados que de alguna manera podrían haberme hecho un reclamo y no lo han hecho, por lo que considero que este programa anda como el tren de carga”, subrayó. Y habló de personas a las que les correspondería acceder a la Reparación, pero que han sido rechazadas. “Tengo un caso particular, el de mi esposa, quien aportó 36 años en la misma caja y sin embargo no le corresponde. No sé cuál es la razón, pero imaginate que tiene 36 años de aporte”, lamentó.