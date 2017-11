Coincidencia de toda la Cruz Roja en ver a la droga como el gran flagelo

Gran parte de las filiales de la entidad participaron de un encuentro en que se capacitó sobre cómo llegar a la población. Omar Gallo, el presidente de la Cruz Roja local, señaló que hay muchas personas “desconfiadas”

La presencia de la droga en distintos estractos sociales y sectores del país es uno de los temas que dominó la atención de los voluntarios de Cruz Roja que durante el fin de semana largo que pasó se reunieron en un Congreso en San Juan, en el cual participaron miembros de la filial villamariense.

Así lo señaló el presidente de la entidad local, Omar Gallo, quien subrayó la importancia del evento que capacitó a los voluntarios en el plan estratégico anual de Cruz Roja, en el que intervinieron 45 de las 65 filiales del país, desde Río Gallegos a Jujuy, con más de 500 representantes.

“Hubo diversos talleres de formación de voluntarios, que fueron más allá de las prácticas de reanimación cardiopulmonar (RCP) en que la mayoría está capacitada. Se trató de qué forma se trabaja de manera administrativa y legal en las filiales, de qué manera acercarse a la sociedad y seducirla para lograr avanzar en lugares conflictivos”, marcó.

En este sentido, contó que se explicó cómo se desarrolla la tarea en el conurbano bonaerense “para no ser agredidos, porque son ámbitos donde el paco está avanzando, son sectores muy vulnerables, y nos contaban de qué forma avanzar y prevenir este flagelo tan inmenso a nivel mundial”.

Consultado sobre los puntos en común señalados por las distintas filiales puntualizó precisamente en la droga.

“Casi todas se encuentran con las mismas problemáticas, la droga es una de las principales, en las (entidades) del sur se ve un poco menos pero en todos lados está la vulnerabilidad”, expresó.

Por eso, se habló “sobre todo de los mecanismos para llegar y no ser despreciados, de seducir y crear un ambiente de trabajo que sea beneficioso para la víctima y los ciudadanos vulnerables”.

Ante una pregunta de este diario, rescató que de todas maneras a la Cruz Roja le cuesta “muchísimo menos” el contacto con la gente en comparación a otras entidades, esto a razón de 150 años de permanencia en el mundo y de estar presentes en inundaciones y otras catástrofes.

Sin embargo, Gallo subrayó que “en muchos lugares la sociedad está agresiva, desconfiada, confundida, y hay una franja muy vulnerable por el tema drogas”, por lo que la premisa “es exponer lo menos posible a nuestros voluntarios”.

La juventud se suma

El entrevistado valoró que “cada vez se agregan más jóvenes a la Cruz Roja” en todo el país, algo que se visibilizó en el Congreso reciente, lo que “incentiva y motiva a seguir apoyando”.

Sobre los voluntarios, apuntó que este año “empezamos una campaña profunda” en Villa María y se cuenta con 18 personas de manera activa y más de una treintena colaborando cada tanto.

Dijo que “lo primero es el amor por el prójimo, saber que en esto se aprende y se da, con la mirada centrada en ayudar a los demás, sobre todo al vulnerable”.

Se reúnen todos los jueves. “Nuestros principios son humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad y universalidad, dejando al margen cualquier ideología”, destacó.

“No recibimos apoyo porque no queremos estar etiquetados con un gobierno u otro, nunca nos identificamos con un partido, lo que no pasa con otras instituciones que tal vez por cuestiones económicas hacen eso. Nosotros también padecemos las situaciones económicas, pero siempre trabajamos de manera anónima y no quedando pegado con ninguna empresa ni partido político”, finalizó Gallo.