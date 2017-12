En coma, Eric reacciona con audios del Indio Solari

Eric Lencina es un joven dehezino que lucha contra un diagnóstico de meningitis encefálica viral, está en coma en una clínica, pero ha manifestado reacciones a pocas y singulares situaciones, como un ruego de su madre, de su hermana, y las canciones del Indio Solari. Pero, además, su hermana inició una campaña para obtener un mensaje del líder ricotero, que en pocos días logró un gran resultado.

Nati Lencina, la hermana, escribió hace algunos días que Eric se había manifestado: “Hoy despertaste y reaccionaste. Mamá te dijo que no nos dejes solas y negaste con la cabeza. Fue imposible no llorar”.

Pero la gran reacción y la emoción que conmovió a su familia, a un pueblo y más allá, fue la que disparó un audio que envió el Indio Solari. Le grabó un mensaje a Eric donde le pide “…despertá un poquito, para nosotros despertá!…”. Incluyó una historia, parte de “Los Tambores”, de Reiner Zimnik. Esto volvió a provocar una notoria reacción, una señal de mejoría.

Así lo confirmaron familiares de Eric Lencina, quienes obtuvieron de parte de Solari un audio de WhatsApp.

El joven dehezino lucha contra un diagnóstico de meningitis encefálica viral en un centro de salud en Villa María, recibió el jueves este audio que aseguran “ayudará sin dudas con su pronta recuperación”.

Eric comenzó días atrás con un dolor de muelas, fiebre de hasta 40º, dolor de cabeza y sobre todo de un oído, lo que preocupó más al joven DJ.

Después de que su hermana escribiera una carta a la página oficial de Solari y se hiciera viral en las redes sociales, el miércoles llegó un audio que indicaron los amigos, Solari relata un cuento, lo llama por su nombre y le pide que despierte.

El mensaje

A través de las redes sociales y por diferentes medios se conoció el mensaje de Nati, la hermana de Eric, para llegar al Indio.

“Virumancia: buenas noches, no se cómo empezar a escribir esto ni tampoco sé si lo leerás, tanto vos Indio o como Virginia, pero me atrevo a hacerlo, no por mí, sino por mi hermano.

Te admira profundamente y hoy está atravesando una enfermedad bastante complicada, que es la meningitis. Sabés que en uno de los momentos en los que la enfermedad se iba desarrollando, él solo dijo que te iba a hacer caso a vos. Y dentro mío recordaba todas las veces que decía las ganas que tiene de conocerte, de lo loco que está por tu música. No quiero pedir nada, pero me encantaría que le puedas hacer un audio para él, para que te escuche. Hoy está en coma inducido, pero sé que dentro suyo, en su inconsciente va a saber distinguir tu voz. En toda esta semana le puse un tema tuyo para que otra vez vuelva a estar sano, para cantar tus canciones con alegría, para que te vaya a ver de nuevo. Sin provocar alguna molestia, muchas gracias. Su nombre es Eric Alexander Lencina. ¡Vamos las bandas!

Agradecimiento

Buenas noches, quiero agradecerles de todo corazón a cada una de las personas que se tomaron un segundo de su vida para poder hacer realidad el sueño de mi hermano Eric.

Primero quiero agradecer a Marcelo y a un gran ricotero de Tucumán llamado Ramiro que sin ningún compromiso se esforzaron para llegar a concretar el inimaginable sueño.

Pero principalmente mi mayor agradecimiento es para el que nos hizo creer que nos merecemos bellos milagros y ocurrirán, para vos Carlos Indio Solari. Tu voz cura corazones y hoy tocaste una vez más el de mi hermano. ¡Sos grande, Indio! El video de su reacción al escuchar el audio no lo vamos a mostrar por respeto a mi hermano y sus condiciones en este momento. Pero déjenme decirles que pudo sentir su voz y reconocerla como ninguna otra cuando vi sus lágrimas caer mientras el decía su nombre. ¡Verte feliz no es nada, es solo un rocanrol del país!”.