Comienza la sexta con dos necesitados

Universitario intentará hoy dar un salto para acomodarse mejor en su pelea por la clasificación, cuando reciba a San Lorenzo de Las Playas, en el inicio de la sexta fecha del Torneo Clausura que organiza la Liga Villamariense de Fútbol.

El encuentro, válido por la Zona Centro, comenzará a las 22.15 y se disputará en Plaza Ocampo, donde la “U” intentará conseguir su segunda victoria en el campeonato para no quedar lejos de los que se encuentran en zona de clasificación, en tanto que el equipo de Las Playas buscará ganar por primera vez en el torneo.

A ninguno de los dos equipos le convence la actual campaña, no obstante, a la “U”, por la obligación que le impone su plantel y su presupuesto, es al que menos le cierran los números si se compara con los otros candidatos a la clasificación.

El equipo de Joselito Bernadó suma 5 puntos, ganó un partido, empató dos y perdió otro par, pero sobre todo no encontró la racha positiva en cuanto a efectividad en los arcos.

En ese sentido, esta noche tratará de ser contundente ante el equipo más goleado del certamen (15 tantos en contra en 5 partidos), un San Lorenzo que trata de reacomodarse tras perder un par de figuras en su plantel con respecto al torneo anterior.

Líder feliz

El líder de la Zona Centro es Deportivo Argentino, que el miércoles derrotó 2-1 a Alem -en partido pendiente- y sigue demostrando por qué se quedó con el título del Apertura.

Claro que ahora el goleador es Julio Gastaldi, quien amagó con irse, pero se quedó y está imparable.

“Gracias a Dios se nos dio el resultado que queríamos… Esto es largo, pero ver a todos desde arriba siempre ayuda”, afirmó el delantero.

“Tuvimos un gran desgaste porque hubo muy pocos días de descanso, ya que el domingo jugamos un partido muy duro y difícil frente a Universitario y hoy (por el miércoles) no nos ayudó el estado del campo de juego, que estaba demasiado pesado. Pero ganamos y eso es lo importante”, amplió.

En cuanto a la racha del equipo, Gastaldi sostuvo: “Logramos un campeonato muy ansiado hace poco y ya hace varios años que venimos con la chapa de candidatos puesta en el pecho. Y no voy a negar que eso ayuda, sobre todo mentalmente, pero sabemos que esto es largo y debemos ratificar nuestro poderío dentro de la cancha”.

Y sobre la racha personal expresó: “La verdad que estoy muy contento porque me encuentro en una racha positiva. A veces te toca meterla, a veces no, y a mí me está tocando convertir seguido, así que debo aprovecharlo al máximo”.