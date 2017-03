Comienza un nuevo torneo en inferiores

Con un formato diferente a los últimos años, el certamen local de fútbol juvenil tendrá hoy la disputa de la primera fecha del Torneo Apertura denominado 25 años del Club Unión Social de Alto Alegre

Con un campeonato renovado, que consistirá de dos certámenes anuales y un distinto sistema de playoff, hoy se pondrá en marcha una nueva temporada en las divisiones inferiores correspondientes a la Liga Villamariense de Fútbol.

En ese sentido, hoy se jugará la primera fecha del Torneo Apertura 25 Años del Club Unión Social de Alto Alegre, que contará con la disputa de 21 partidos distribuidos en las diferentes canchas de Villa María, Villa Nueva, Arroyo Cabral, Ticino, La Playosa, Tío Pujio y Alto Alegre, donde se llevará a cabo, desde las 15, el acto inaugural del campeonato.

Según se definió en la última reunión del Departamento de Inferiores, la temporada 2017, que tendrá la participación de 15 clubes (este año, con respecto al año pasado, no participarán Sportivo Pozo del Molle, Silvio Pellico y 9 de Julio de Pasco), consistirá de dos torneos: Apertura y Clausura.

Cada certamen tendrá una etapa una etapa clasificatoria de 15 fechas (jugarán todos contra todos a una rueda) y finalizada dicha instancia clasificarán los ocho primeros a los playoff, con la novedad de que los ubicados en los primeros cuatro puestos animarán la Copa de Oro y los posicionados del quinto al octavo sostendrá la Copa de Plata (en ambas definiciones se jugarán semifinales y final en partidos ida y vuelta).

En la Copa de Oro, en semifinales jugarán primero vs. cuarto y segundo vs. tercero y en la Copa de Plata los cruces de “semis” serán quinto vs. octavo y sexto vs. séptimo; tras cotejos ida y vuelta, los ganadores animarán sendas finales.

Toda la programación de la primera fecha, en la que tendrá fecha libre Unión Central, es la siguiente:

Colón vs. Española, en cancha del Rojinegro: a las 13 en novena, 14.15 en octava y 15.30 en quinta.

Atlético Ticino vs. Universitario, en Ticino: a las 14.15 en sexta y 15.30 en quinta.

Alumni vs. San Lorenzo (Las Playas), en el Fortín: a las 11 en novena, 12.15 en octava, 13.30 en séptima, 14.45 en sexta, a las 16 en quinta y 17.15 en cuarta.

Unión Social vs. Argentino, en Alto Alegre: a las 15.15 en sexta y 16.30 en octava.

Alem vs. River Plate, en la Leonera: a las 13 en quinta, 14.15 en cuarta y 15.30 en sexta.

Playosa vs. Rivadavia, en La Playosa: a las 15.30 en sexta y 16.45 en cuarta.

Yrigoyen vs. San Lorenzo (Las Perdices), en Tío Pujio: a las 13 en octava, 14.15 en cuarta y 15.30 en séptima.