Como los Superhéroes

Un niño estadounidense, al que llaman Catman, sale disfrazado a mejorar la vida de los gatos, mientras un millonario chino gasta una fortuna para salvar a los perros callejeros. Dos historias y casi un mismo fin

Para los animales, hay superhéroes que no salen en las películas, pero existen en lo cotidiano, por todo el mundo.

Dos historias de ellos, más allá de no estar en la pantalla grande, sí saltaron a la fama porque se viralizaron por las redes sociales, entre otros medios.

Shon

Los gatos callejeros de Philadelphia, en Estados Unidos, tienen un héroe de cinco años que los protege y se llama Shon Griffin.

“Lo llamamos Catman (hombre gato)”, dijo a ABC News su tía, Kris Papiernik. Ella y su marido llevan muchos años rescatando gatos de la calle y, además, se dedican a cuidar a un grupo local al que llaman Kolony Kats.

Uno de los gatos, Bug, no cooperaba a la hora de ser vacunado y esterilizado.

“No funcionaba nada de lo que intentábamos,” dijo la tía Kris. Pero se dio cuenta de que su sobrino Shon se llevaba muy bien con los gatos, así que lo dejó ayudar: “Los gatos fueron con él enseguida. Bug se acercó directamente a Shon, se frotó contra sus piernas y dejó que lo acariciara”, contó la tía.

Desde ese día, Shon se convirtió en Catman. Visita regularmente a su tía y a la colonia de gatos, vestido con disfraces de sus superhéroes favoritos. Les da de comer, los mima, y arregla cualquier problema que pueda surgir. Los gatos se sienten atraídos por él y hasta los más ariscos no pueden resistir sus encantos. “Les rasca la cabeza y la panza. Es increíble ver a estos gatos que no nos dejaban ni tocarlos irse con él inmediatamente. Debe tener un efecto mágico sobre los gatos,” dijo la tía Kris al medio de animales The Dodo.

La presencia de Shon mejoró el contexto donde se mueven los felinos, créase o no.

Wang

Después de perder a su adorado perro de 3 años, Wang Yan, un millonario hombre chino, ha dedicado su vida a salvar a perros abandonados que están a punto de ser sacrificados en perreras o mataderos.

Wang tiene 29 años, de los cuales pasó muchos dirigiendo un imperio del acero para construcción en su país natal y los últimos tres salvando caninos.

La mascota de Wang se extravió una tarde mientras daban su habitual paseo. Durante varios días el perro y su amo anduvieron buscándose el uno al otro, pero el pequeño canino cayó en manos de la perrera municipal y poco tiempo después fue sacrificado. Aunque para Wang éste es uno de los eventos más dolorosos de su vida, supo usar su sufrimiento como fuente de energía e inspiración y ahora cada año salva a miles de perros de morir.

En su centro de rescate de animales en la ciudad de Changchun, provincia nororiental china de Jilin, más de 2.000 perros callejeros se han salvado de ir al matadero y vivir en la calle.

Al poco tiempo de abrir las puertas de su centro de rescate, Wang ya había recibido a más de 200 canes de diversas razas. La mayoría de ellos iban a ser masacrados para vender su carne en el mercado.

Wang destina todas sus ganancias a esta labor, haciendo que en pocos años su fortuna decreciera tanto que hoy en día está en deuda por salvar animales.

Después de ser rescatados y rehabilitados, estos perros son dados en adopción a amorosas familias.

Este es un admirable trabajo, pero aún queda mucho por hacer en China y el resto del mundo por los perros. Solo en este país 10 mil perros -incluyendo perros robados- son sacrificados cada año en la región de Guangxi Zhuang.