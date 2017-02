Cómo se prepara Cambiemos para las Legislativas en Córdoba

El jefe de la bancada de Cambiemos en la Cámara de Diputados es Nicolás Massot. Ayer estuvo en Villa María reuniéndose con intendentes y dirigentes locales. Habló del año electoral y de las perspectivas de su partido en Córdoba

En el presente año electoral, Nicolás Massot asegura que para Cambiemos “lo más importante es revalidar la confianza de la gente en el Gobierno” porque, dice, están llevando adelante “cambios muy profundos que no se pueden hacer sin el apoyo de la gente”. Y agregó que esos cambios “son necesarios para arreglar tantos años de desidia de Argentina”.

En ese contexto es que desde la alianza que integran, entre otros, el radicalismo y el PRO, trabajan para armar listas de candidatos a diputado nacional en Córdoba. “Este año se ha consolidado el Frente Cambiemos. Los partidos fundantes son los mismos y esperamos poder ampliar la alianza a otros más”.

En lo que hace a candidaturas, expresó que “si bien es bastante prematuro”, saben que hay diputados que terminan el mandato y que tienen “la legítima aspiración a renovarlos y nombró a Soledad Carrizo o Héctor Baldasi, como así también los radicales Diego Mestre y Oscar Aguad, a quien vio como una “figura” para encabezar la lista en Córdoba.

Pero también habló de figuras emergentes como “Rodrigo de Loredo, Juan Yure, por el radicalismo, y Gabriel Frizza o Darío Capitani, del PRO”.

Asegura que ante la multiplicidad de candidatos, el camino sería dirimir en base a los procesos de elección interna establecidos por ley.

Sobre su actividad en el Congreso, como jefe de la bancada oficialista en Diputados, Massot señaló que “el año pasado se ha visto una madurez en el Congreso, no sólo del oficialismo, sino de gran parte de la oposición”, dijo.

Coincidió en que en lo económico el año 2016 fue difícil, “pero el presidente tiene la ventaja de decir la verdad y avisó que iba a ser un año duro”.

Dijo que es optimista en lo que hace a la recuperación: “Ya se está viendo en Córdoba”, dijo.

Polémica por ART – Sin cambios, se convertirá en ley

Mañana se tratará en comisión y el miércoles se analizará en el recinto la polémica modificación de la Ley de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART).

Nicolás Massot aseguró que tal como acordaron con la mayoría de los bloques opositores, la nueva norma “se tratará tal como vino del Senado” y agregó que el proyecto es para evitar “la industria del juicio”.

“Se da algo paradójico: los últimos 10 años se redujeron en un 40% los accidentes laborales y los juicios se incrementaron en un 2.000%. Esto no beneficia al trabajador ni a la Argentina, porque se vuelve menos productiva. Los únicos que se benefician son los operadores judiciales”, señaló.

Cabe recordar que el cambio principal es agregar una junta médica como instancia previa cuya función será determinar si el caso es judiciable o no.

Sobre la condonación de deuda a una empresa de Franco Macri

“El ladrón cree que todos son de su condición”

Sobre el polémico acuerdo del Gobierno nacional con el Correo Argentino, empresa a la que se le “perdonó” parte de la deuda que mantiene con el Estado nacional, Nicolás Massot dijo que hay que “echar luz sobre la situación porque se han dicho muchas cifras que no son ciertas. Esto pasa porque el ladrón cree que todos son de su condición y eso le decimos a la expresidenta y a sus seguidores, que emparentan esto a cualquier cosa que ellos, que se enriquecieron con la política, hayan hecho en su gestión”.

Asegura que el proceso fue “transparente” y que participaron “camaristas y abogados”. “Se aceptó la oferta, que fue la mejor que ellos hayan hecho en una década y que permite al Estado Argentino recuperar algo de lo que se debe”. Asegura que las cifras que se lanzaron (condonación de 70 mil millones) no son reales. “Es un cálculo engañoso porque la Ley de Quiebras estipula que la deuda de una empresa que quebró se congela y, por lo tanto, no se aplican intereses”.

Sin embargo, coincidió en que por ser el deudor familiar directo (padre) del presidente de la Nación, “deberíamos haber pasado por la Oficina Anticorrupción o advertir la sensibilidad que esto genera. Vamos a seguir los pasos que haga falta porque no sólo hay que ser honesto, sino parecerlo”, concluyó.

Legislativas 2017 – ¿Y si Accastello se presenta?

“Vemos en Córdoba un proceso de reunificación del peronismo que ha vuelto a su bloque dejando lo que fue el Frente para la Victoria”, dijo el diputado, dando como ejemplos los casos del intendente de Villa María, Martín Gill, y del legislador Ramón Bernabey.

“Seguramente, hay una parte más dura, identificada con La Cámpora, que no va a volver al peronismo, pero no por ser funcional a Cambiemos en estas elecciones, sino por su identidad partidaria. Si Accastello quiere ser candidato de ese espacio, es algo que me excede”, dijo