Cómo se quieren los dos

CRONICA SABADO

Tras una velada inaugural que en la previa no había despertado demasiado interés, pero que con los shows consagratorios y autocelebratorios de Alejandro Lerner y Ricardo Montaner terminó sorprendiendo a propios y extraños, llegaba “la” noche.

Tanto porque fue la jornada con mayor demanda de entradas desde el inicio (exceptuando al imbatible lunes cuartetero), como porque las estrellas convocadas equiparaban a la vara establecida en ediciones anteriores de contar con figuras internacionales con predicamento en el presente musical.

La noche destinada eminentemente al público joven presagiaba un “coloso de cemento” repleto desde el vamos. Y así lo graficaría el maestro de ceremonias Miguel Borsatto cuando en su saludo inicial graficó exultante a modo de postal: “¡Vean la foto del Anfi a esta hora!”. También se refirió a ese “segmento etario de algarabía y jolgorio” que poblara la ciudad a través de las universidades o que ocupa la costanera los fines de semana.

El animador también aprovechó para hablar de la TV Pública: “La televisión de Buenos Aires se dio cuenta de que aquí hay fiesta”, haciendo alusión a la incertidumbre ocasionada semanas atrás cuando no se sabía a ciencia cierta si había o no transmisión federal.

Rayos de la Villa

Tras la performance coreográfica vibrante y urbana a cargo de la academia Flor de Ceibo/Passion, con una puesta alusiva al tema “Machika” de J Balvin, llegaría el turno de la ascendente banda local de rock/pop Rayos Láser, que a pesar de contar con un público expectante por los demás artistas, desandó un repertorio bien compacto de sus producciones discográficas.

Iniciaron con el tema que da nombre a la última placa, “Un regalo tuyo”, lanzada en el mes de noviembre, y continuaron con dos de sus caballitos de batalla como “La estrella del sur” y “Mintiéndome”, antes de cerrar su set de poco más de 40 minutos con “Sin gravedad”.

Al igual que sus coterráneos de De la Rivera, que el año pasado participaron de la noche rock/pop, la formación liderada por Tomás Ferrero, César Seppey, Gustavo Rodríguez (quien mandó un saludo a Buchardo, su localidad natal), y Juan Sassatelli, fue aprobada por el público con aplausos constantes. Vale añadir que en las visuales intervino el destacado realizador Iván Pierotti, responsable de Elefante Diamante, quien trabajara con Illya Kuryaki, entre otros.

“Princesa” del pop

A las 22 arribaría Martina “Tini” Stoessel, la joven artista que se está consolidando poco a poco como una verdadera “Princesa” del firmamento pop dirigido al público “teenager” y juvenil.

Con un despliegue escénico que combinara una serie de coreografías (junto a su grupo de bailarinas), estética de indumentaria variada y apoyatura visual acorde en las pantallas con diversos videoclips, la hija de Alejandro Stoessel (el recordado director artístico de “Videomatch” y productor de diversas facturas televisivas), fue llevando su recital de menor a mayor.

Al principio se notaba que la mayoría de la audiencia había abonado su entrada y había llenado las localidades por los dos referentes que todavía faltaban por subir al escenario.

No obstante, con oficio a pesar de su corta edad (21 años), Tini fue entusiasmando a los espectadores con baladas con pulsos rockeros o con bases rítmicas como la primera “Princesa” para luego adentrarse en “Si tu te vas” o “Ya no hay nadie que nos pare”. Precisamente en la platea alta había un grupo de fanáticas villamarienses que alzaba un cartel que rezaba: “Desde Violetta ya no hay nadie que nos pare”, en referencia al personaje infantil con el cual Martina recorriera el mundo.

También apeló a sus obras en lengua inglesa, apuntadas al mercado anglosajón, como “Like that” de su último álbum “Quiero volver”. Justamente, el tema que titula a dicha producción resultó uno de los momentos más esperados de la noche.

El encuentro de Tini con Sebastián Yatra, que fue arengado por “gritos de cancha” solicitados por la solista, provocó el combo explosivo de aplausos dado que además de la presentación conjunta se apreció la gran afinidad que ambos se tienen, mediante fuertes abrazos y “te quiero” recíprocos dedicados ante los fans. Cabe mencionar que la cantante había desmentido a La Peña que fueran novios, sino simplemente “superamigos”.

Su show, que comprendió como cinco cambios de vestuario (entre bodys oscuros y rojos, con charretillas incluidas y botas plateadas altas en el primero, un remerón con brillos e indumentaria deportiva), finalizó con obras bien arriba, más ligados a los ritmos urbanos, como “Por qué te vas” y “Quiero más”.