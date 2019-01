Cómo ser líder y emprendedor

¡QUIERO EMPRENDER! – Cualidades a tener en cuenta

Al emprendimiento se lo asocia, inclusive se lo confunde, con el concepto de liderazgo. El liderazgo es una cualidad que deben desarrollar los emprendedores: ser un líder tiene que ver con la capacidad de influir en otros y apoyarlos para que lleven a cabo sus tareas para lograr un objetivo común

Escribe Lic. Karina Costabello (*)

Especial para El Diario

Muchas veces vemos a emprendedores con muy buenas ideas, pero que luego no son capaces de gestionarlas porque no son capaces de conducir y articular las acciones de un grupo humano que forma parte de la empresa. Debemos liderar, y para eso no tenemos que quedarnos sólo en el emprendimiento y cómo desarrollarlo, sino también en desarrollar nuestras habilidades de líderes, para que así podamos alcanzar lo que nos hemos propuesto de una mejor forma y dirigir una empresa, la nuestra, de una forma más eficaz.

Si sos emprendedor y encabezás una pyme es interesante que conozcas toda la información que abarca el concepto de liderazgo empresarial, cuáles son las características de un buen líder de empresa y las ventajas y desventajas del liderazgo empresarial. Es esencial que para que los cimientos de tu empresa se mantengan, aprendas a ser un buen líder, hoy en día no vale con sólo dirigir. Así que descubrí en qué consiste el liderazgo empresarial y personal y las habilidades que debés tener para aplicarlo con éxito en tu organización tenga el tamaño que tenga.

Es en el liderazgo personal, donde los emprendedores encuentran un gran potencial para hacer crecer su actividad y profesionalidad. De esta manera podemos centrar algunos puntos de vital importancia cuando hablamos de liderazgo para emprendedores:

Creer en tu proyecto

Para liderar tenés que transmitir confianza y honestidad. Debés empezar a entender que si querés que la gente confíe en tus servicios, en tus productos o tu proyecto, antes debés de creer vos en ellos, debes de creer en vos mismo. Vos sos tu mayor representante: confiá en lo que decís.

Conocerse a sí mismo

Hay que hacer un auto-análisis de nuestras competencias, fortalezas y habilidades, un ejercicio de revisión de cuáles son nuestros puntos fuertes y los débiles. Nadie es perfecto 100% en todo pero sí que podemos hacer que nuestros puntos débiles, aquellos que necesitamos para nuestro emprendimiento, dejen de ser un problema.

Así, podremos fortalecer nuestras capacidades y averiguar dónde o cuáles son nuestros límites para aprender a sobrepasarlos si lo necesitáramos.

Adelantarse a los acontecimientos

¿Te preguntaste alguna vez por qué algunas empresas han sabido sobrellevar la crisis o superarla? Si creés que solo fue suerte estás muy equivocado, tampoco se trata de aquellas que son más fuertes… algunas de éstas también han caído.

El liderazgo es anticiparse y tener iniciativa para futuros acontecimientos, ser proactivo, tener preparado planes alternativos que nos salven cuando las papas quemen.

Liderazgo a través de la imagen

Esta es la continuación de la credibilidad o mejor dicho la que lo precede. No solo se trata de que transmitamos confianza en que nuestra profesionalidad es la que el cliente necesita. Toda nuestra imagen personal y corporativa debe de hacerlo.

Hablamos de la imagen individual: forma de vestir, hablar, relacionarse, etc. Y de la imagen como marca: nuestra oficina, medios, publicidad… todo lo que rodea al personal branding.

Un líder no entiende de competencia

Uno de los miedos y bloqueos más habituales a la hora de emprender y mantenerse es la competencia. Pensá de esta manera: son tus aliados. Podrás optar por entrar en una guerra de precios, de nichos de mercado, etc. Aunque es mucho más efectivo y transmitirá un gran liderazgo si establecés conexión con ellos.

Ser líder

Para finalizar, ¿qué se necesita para ser líder? Para ser líder, un buen líder, necesitás que los demás te acepten como tal. Vean en vos a ese líder, a ese profesional que puede darles lo que necesitan.

Revisá y potenciá tu liderazgo y todo lo demás llegará. Ponete esa meta para este año. Aprendé a ser tu propio líder.

(*) Comunicadora social publicitaria del Estudio Moon Comunicación, Marketing y Diseño