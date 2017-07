Con críticas al Gobierno nacional, rindieron un homenaje a Evita

Sin mencionar directamente al Ejecutivo que conduce Macri, Gill y Bedano consideraron que los sectores por los que luchó Eva Perón, hoy vuelven a ver vulnerados sus derechos

El Partido Justicialista de Villa María realizó ayer un homenaje a Eva Duarte de Perón, al conmemorarse 65 años de su fallecimiento.

El acto se desarrolló frente al busto que recuerda a Evita, en el Subnivel, con la participación del intendente Martín Gill, la presidenta del PJ Villa María, la legisladora Nora Bedano; el presidente del Concejo Deliberante, José Carignano; el precandidato de Unión por Córdoba Héctor Muñoz, funcionarios municipales, concejales y dirigentes sindicales, entre otros.

En sus intervenciones, tanto Gill como Bedano tuvieron ciertos cuestionamientos sobre el Gobierno nacional, aunque sin nombrarlo directamente, porque al resaltar la figura de Evita y su trabajo, consideraron que los sectores por los que ella luchó, hoy vuelven a ver vulnerados sus derechos.

“Hoy recordamos un hecho que significó una bisagra para nuestro movimiento y para la vida del pueblo, porque la historia política argentina encontró un antes y un después cuando el movimiento justicialista ocupó la conducción de la Patria de la mano del General Perón”, dijo Gill al inicio de su discurso.

“Los sectores que fueron protegidos, hoy vuelven a encontrar la vulnerabilidad de un Estado ausente, donde el trabajo es visto como un costo, donde la industria nacional no es variable de protección, donde los discapacitados sufren al vulnerabilidad de la pérdida de sus pensiones, donde los jubilados sufren la falta de remedios y el abandono de un Estado que no escucha, hoy más que nunca la Evita humana y con sensibilidad nos tiene que ayudar a todos para no permitir que esta historia continúe igual”, remarcó en otro párrafo de su discurso.

“El peronismo en sus desencuentros tiene que tener la capacidad de unirse para restablecer los principios que sostienen nuestro movimiento, con un solo objetivo: la felicidad del pueblo”, enfatizó el intendente.

“Su impronta, su huella, su corazón, su legado, su ejemplo siguen vivos en el pueblo y en nuestros corazones”, sostuvo para finalizar.



Sin luces brillantes

“Evita tiene la eternidad que sólo los elegidos tienen, que con el transcurso de los años, en vez de perderse en el olvido de los pueblos, se afirma mucho más en su memoria”, aseguró Bedano por su parte.

“Hoy hicimos un humilde homenaje, como le hubiera gustado a ella, sin luces brillantes que pudieran indicarle al pueblo que se vive una realidad que no es cierta. Hoy estamos viviendo una etapa muy parecida a la de aquellos años, se le intenta hacer creer al pueblo que estamos bien, pero quienes recorremos y nos metemos en la casa de cada trabajador, sabemos que esa no es la situación y que la esperanza que tiene el pueblo más humilde, es la que solo ella le podía infundir”, agregó.

“Hoy ella no está y el objetivo de recordarla en este homenaje es para honrar su memoria, y también para poner en palabras el discurso que transparenta lo que hoy se siente; las palabras que se dijeron acá no sólo expresan lo que se siente, sino también la necesidad de trabajar para recuperar la esperanza de poder tener un futuro mejor”, remarcó.

Por amor

En tanto, Muñoz recordó que Evita asomó a la vida política a través de uno de los sentimientos más puros que tiene el ser humano, que es el amor, y su amor por el General Juan Domingo Perón.

“Juntos trabajaron y escucharon a los más humildes. Evita permanece tan viva en la memoria del pueblo, y creo que lo que más la deja en nuestros corazones fue su lucha para enfrentar a los poderosos por los más necesitados.

Evita logró la mayor transformación en la historia del pueblo argentino y siempre va a estar en el recuerdo, será recordada por su lucha, perseverancia, convicción y trabajo incansable”, destacó Muñoz.

“Evita estuvo para escuchar y ayudar a los más necesitados, defender los derechos del obrero que hoy han sido tan avasallados por nuestro Gobierno nacional, militó para devolverle al pueblo la dignidad que se logra cuando tiene trabajo. La huella que dejó Evita deberán continuarse por los que quedamos, más por los jóvenes, por los abuelos, por los niños”, afirmó Marta Giusti, al decir unas palabras.

Para finalizar el acto, los concejales Mónica Lazos, Carlos De Falco, José Carignano y el dirigente Gerardo Russo colocaron una ofrenda floral frente al busto de Eva Perón.