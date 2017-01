Con ruido de pelota

Desde ayer las diferentes canchas de la ciudad y Villa Nueva en la cual se desarrolla la 17ma. edición de la Copa Villa María se plagaron de jóvenes y niños protagonistas del certamen de fútbol infanto-juvenil.

Desde temprano el predio de Alumni modificó su cotidianidad a medida que fueron llegando los diferentes equipos que participan en las categorías de “cancha grande”, de la 2002 a la 2006, hasta finalizada la noche, con la acción entre los gurrumines del torneo: la 2010, categoría promocional.

Y también, caída la tarde y por la noche, la actividad se focalizó en los predios de Española y Argentino, cuyas canchas se llenaron de niños de diferentes puntos del país envueltos en la gran alegría de jugar a la pelota.

El clamor del fútbol infantil ya tuvo su primer capítulo, en un certamen que está brindando sus primeros pasos y que, como se pudo observar, provoca mucha entusiasmo en los diferentes equipos, tanto de la ciudad y la región, como aquellos que hicieron muchos kilómetros para ser partícipes de un torneo con vigencia y que, además de la competencia en sí, permite cosechar amistad, disfrutar de la ciudad y vivir vivencias diferentes e inolvidables.

CLASE 2002

Zona A

Barranca 1-1 Unión C.

Central 8-0 Mechero FC

Unicen 1-0 Española

Hoy: Unicen-Barranca (17); Mechero-Unión Central (17) y Española-Central (BV).

Zona B

Sociedad y Tiro 1-0 Belgrano (LP)

Indep’te (H) 0-3 Alumni

Libre: San Lorenzo (VM).

Hoy: Alumni-Sociedad y Tiro (11) y Belgrano-San Lorenzo (18). Libre: Independiente (Hernando).

Zona C

Luz y Fuerza 3-1 A. Tesorieri

Ferrocarriles 2-2 Rivadavia

Libre: Argentino (VM).

Hoy: Rivadavia-Luz y Fuerza (10) y Américo Tesorieri-Argentino (11). Libre: Ferrocarriles de Chumbicha.

Zona D

Jalaya (LR) 1-4 S. Reyes

Chacabuco 1-1 Bº Norte (SF)

Libre: Estrellas (Playosa).

Hoy: Bº Norte-Jalaya (9) y Samuel Reyes (Chile)-Estrellas. Libre: Chacabuco (Villa del Carmen).

Zona E

Independencia 2-3 Indep’te (C)

Argentino (BV) 1-1 L. N. Alem

Libre: Los Olmos (VN).

Hoy: Alem-Independencia (Formosa) (18) e Independiente (Chamical)-Los Olmos. Libre: Argentino (BV).

CLASE 2003

Zona A

Newbery&Everton 3-2 Belgrano (LP)

San Lorenzo 3-2 San Pablo (Tuc.)

Unicen 0-1 Española

Hoy: Española-San Pablo (9); Newbery&Everton (Cruz Alta)-San Lorenzo (10) y Belgrano-Unicen (16).

Zona B

La Barranca 2-2 Unión Central

San Jorge 0-2 Alumni

Talentos 1-1 Sur Bar

Hoy: Alumni-La Barranca (16); Unión-Sur Bar (18) y San Jorge (Brinkmann)-Talentos (Ordóñez) (21).

Zona C

Ferrocarril 1-4 Peña Boquense

Argentino (BV) 3-1 L. N. Alem

Libre: Argentino (VM).

Hoy: Peña Boquense (La Pampa)-Argentino (VM) (9) y Alem-Ferrocarril (Toay) (10). Libre: Argentino (BV).

CLASE 2004

Zona A

Colón 1-1 Española

Central (BV) 2-0 San Pablo

Universitario 2-1 Sur Bar

Hoy: San Pablo de Lules-Española (8); Universitario-Colón (19) y Sur Bar-Central (Bell Ville) (19).

Zona B

Argentino 8-1 Halcones

H. Miraglio 0-1 Unión Central

Mechero FC 0-4 Alumni

Hoy: Alumni-Argentino (8); Halcones del Norte-Unión Central (9) y Mechero-H. Miraglio de Venado Tuerto (16).

Zona C

Independencia 1-1 L. N. Alem

Lambert 3-0 Ferrocarril

Libre: San Lorenzo.

Hoy: Ferrocarril de Toay-San Lorenzo (8) y Alem-Lambert (17). Libre: Independencia de Formosa.

CLASE 2005

Zona A

Jalaya 1-1 Unión Central

Municipal (AM) 1-1 San Lorenzo

Belgrano (LP) 2-0 L. N. Alem

Hoy: Municipal de Adelia María-Jalaya de La Rioja (8); Alem-Unión Central (16) y San Lorenzo-Belgrano (17).

Zona B

Maracaná 2-1 Universitario

Municipal (TP) 2-0 Española

Unicen 1-1 Atlético Río IV

Hoy: Maracaná de Cruz Alta-Municipal de Tío Pujio (11); Universitario-Unicen de Tandil (18) y Atlético de Río Cuarto-Española (21).

Zona C

Sur Bar 0-2 Argentino

Ing. Raver 0-2 Talentos (Ord.)

Libre: Alumni

Hoy: Argentino-Ing. Raver (10) y Talentos-Alumni (19). Libre: Sur Bar de Cañada de Gómez.

FUTBOL 7: HOY

Clase 2006

Zona A: en Argentino: La Casona (Malargue, Mza.)-San Nicolás (20); Municipal Las Perdices-Alem (21) y Juniors de James Craik-Sur Bar de Cañada de Gómez (23).

Zona B: en Española: Belgrano-Leoncitos (18); San Lorenzo-Unicen A (22) y Belgranito-Gimnasia (22).

Zona C: en Española: América-Industrial (18) y Española-Unicen B (20). Libre: El Maracaná (Cruz Alta).

Zona D: Malvinas Arg.-Unicen C (21; en Española) y Argentino-Alumni (22; en Argentino). Libre: Independencia de Formosa.

Zona E: en Española: All Boys-San Pablo de Lules (20) y Talentos de Ordóñez-Sarmiento (20). Libre: Rompe Redes (Las Parejas).

Zona F: en Argentino: Municipal de Tío Pujio-Rivadavia de América (20) y Campo de Mayo de Bell Ville-El Porvenir (19).

Clase 2007

Zona A: en Argentino: Playosa-La Casona (19) y Municipal de Adelia María-Municipal de Tío Pujio (21); en Española: Española-América (23).

Zona B: en Argentino: Industrial-Don Bosco de Formosa (21) y Lambert-El Porvenir (23); en Española: Sarmiento-All Boys (21).

Zona C: en Española: Belgrano-Leoncitos (19) y Gimnasia-Belgranito (23); en Argentino: San Lorenzo-Cycles Lavalle de Mendoza (18).

Zona D: en Argentino: Bell Ville-San Nicolás (18); Alumni-Independencia (18) y Malvinas-Argentino (23).

Clased 2008

Zona A: en Argentino: San Lorenzo-Cycles Lavalle (19); Belgranito-San Nicolás (20) y Alumni-Playosa (21).

Zona B: Gimnasia-All Boys (18, en Española) y El Porvenir-Don Bosco (22, en Argentino). Libre: Argentino.

Zona C: Industrial-Bell Ville (20, en Argentino) y Española-América (22, en Española). Libre: Malvinas.

Zona D: en Argentino: Sarmiento-Central de Bell Ville (18) y Samuel Reyes de Chile-Leoncitos (22). Libre: Municipal de Tío Pujio.

Clase 2009

Zona A: en Española: América-Unión de Alto Alegre (19) y All Boys-Gimnasia (19).

Zona B: Roque S. Peña-Española (21, en Española) y Industrial-Municipal de Adelia María (22, en Argentino). Libre: Argentino (VM).

Zona C: en Argentino: Alumni-Central de Bell Ville (19) y San Nicolás-San Lorenzo (23.30). Libre: Belgranito/TF.

Zona D: Sarmiento-Samuel Reyes de Chile (23, en Argentino) y Leoncitos-El Porvenir (23, en Española). Libre: Municipal de Tío Pujio.

Clase 2010

En cancha de Alumni: Zona A: Belgranito-Leoncitos (21.15); Española-Municipal (22) y Alumni A-Malvinas (22.30). Libre: Argentino B. Zona B: Industrial-San Lorenzo (19); Alumni B-San Nicolás (19.45) y El Porvenir-Gimnasia (20.30). Libre: Argentino A.