¡QUIERO EMPRENDER! – A qué debemos apostar

No se trata de predecir el futuro, sino de detectar dónde está el camino para emprender mejor

Escribe Lic. Karina Costabello (*)

Especial para El Diario

Es difícil predecir el futuro, especialmente cuando nos pasamos los días intentando entender qué es lo que está pasando en la economía actualmente. Mucha incertidumbre, muchos cambios e inestabilidad. Pero predecir el futuro y tener la bola de cristal o el diario del lunes es lo que necesitamos los emprendedores si queremos alcanzar el éxito o si estamos pensando en invertir en nuevos conocimientos y habilidades.

De todas maneras, los avances tecnológicos y sociales y las necesidades de las empresas y de los consumidores pueden ayudarnos a detectar las oportunidades de negocio con más futuro para emprender hoy.

Ya se están viendo tendencias. Numerosos estudios hablan sobre los empleos más demandados y las dificultades que tienen las empresas para contratar perfiles especializados en ingeniería, informática o biotecnología. Te paso un listado de los negocios con visión de futuro y que quizá te interese o te dé una idea innovadora en el momento que decidas emprender o virar tu emprendimiento hacia otro rumbo:

Big data. La era del análisis de datos solo acaba de empezar. Las empresas buscan aprovechar nuevas bases de datos para conseguir más información sobre sus clientes, sus competidores e incluso sobre ellos mismos. El desafío es darles un sentido a esos datos y obtener ideas útiles que se puedan monetizar. Marketing e investigación de mercado, desde hace un tiempo para acá, son dos campos en crecimiento en el análisis de datos. Asesoramiento y terapia. Actualmente existe un amplio reconocimiento de que la salud mental es tan importante como la salud física, algo que va a aumentar rápidamente la demanda en este sector. Negocios de impresión 3D. La fabricación de artículos con impresoras 3D de bajo costo será un hit. Hoy son pocos los que las tienen, pero son cada vez más, y es porque su costo no está al alcance de todos. Abrir tiendas donde cualquiera pueda pedir un artículo elaborado con una impresora 3D será un éxito asegurado. Ingeniería informática. La demanda de softwares y aplicaciones informáticas crece cada día. Muchas empresas necesitarán redes que sean más rápidas, más transparentes y más seguras. Minería de asteroides. Aunque parezca ciencia ficción, la idea subyacente en este negocio es explorar y explotar el espacio. Dado que los recursos de la Tierra se están agotando, será necesario explotar las materias primas de los asteroides y otros planetas menores. Investigación científica. La tecnología continuará generando avances en medicina, fabricación, transporte y muchos otros campos. Esto significa que habrá una fuerte demanda de empresas especializadas en biología, química, matemáticas e ingeniería. Algunas áreas ya muestran una tendencia en alza: la biotecnología, biomedicina, nanotecnología, robótica e impresión 3D. Estaciones de carga de vehículos. Los coches eléctricos han llegado con fuerza y, si bien todavía son muy caros para la población general, se prevé que sus costeos se vayan reduciendo a medida que los costos de producción bajen también. Estos coches necesitarán estaciones de carga, pero aún el mercado es muy pequeño. Talleres mecánicos para robots. En este momento, los robots ya son parte de nuestra vida. Tenemos robots aspiradores, robots que van a la guerra y lógicamente se estropean. De hecho, la mecánica del robot no es algo nuevo. Pero estamos hablando de algo tan cercano como una tienda de reparación de computadoras o celulares. La población mundial de robots está creciendo rápidamente. Muchos son robots industriales, pero la domótica también está creciendo a pasos agigantados. Producir parte del cuerpo. La demanda de laboratorios que se dedican al diseño de tejidos celulares crecerá. La idea es realizar el crecimiento de piel, tendones o musculo en laboratorios, o sea, solo tipos de tejidos. En la actualidad ya existen empresas que están trabajando en eso donde la empresa utiliza polímero degradante colocado donde se ha producido el desgarre y deja que las células madres la curen. Empresas de diseño de ADN. El ADN ofrece todo tipo de información sobre enfermedades. Por eso existe demanda de laboratorios que puedan proporcionar soluciones para leer el ADN y trabajar para obtener una secuenciación del mismo. Auditores de gases de efecto invernadero. El calentamiento global es una realidad, y los auditores de gases de efecto invernadero tendrán cada año más trabajo. Donde la idea principal es que auditen desde empresas hasta el consumo en hogares. Nanomedic. La nanotecnología permitirá conducir los tratamientos médicos subatómicos y, por lo tanto, a los nanomédicos. La nanotecnología proporciona grandes avances dentro de la medicina, la cual es un nicho con gran auge. Agricultura vertical. Los invernaderos con un piso solo y las tecnologías avanzadas ayudan ahorrar mucha agua y energía, además aumentan su productividad. Por lo cual, la agricultura vertical es una gran oportunidad de negocio, donde los porcentajes de ganancias aumentan considerablemente. Comercio de agua. El agua se está convirtiendo en oro debido a su escasez. Se dice que el agua es el petróleo del siglo XXI, pero nadie necesita consumir petróleo cada día. Por lo cual, todo negocio que esté relacionada a ella será más que rentable en los próximos años. Negocio de almacenamiento de energía. Los cortes de electricidad son cada vez más habituales, por lo tanto, las personas están comprando almacenamiento de energía. Hoy en día existen muchos equipos de almacenamiento para revender, es un negocio que no requiere de tanta inversión y además se puede vender tanto para los hogares como para las industrias.

Los empresarios que logran el éxito son aquellos que piensan en el futuro y aquellos que no siguen a la manada, anticipándose a las necesidades del mercado antes que su competencia. Por supuesto, la anticipación no está desligada de los riesgos, pero si se acierta, los pagos pueden ser muy considerables. Después de todo, los inventos seminales como es el Internet, el automóvil y los smartphones fueron considerados con un alto grado de escepticismo cuando fueron introducidos por primera vez. Sin importar qué tan importante son, el impacto no solo es cultural, sino que también es económico.

Seguramente son muchos más los emprendimientos visionarios. Lo importante es estar atentos a los avances tecnológicos y ser creativos en el momento de elegir qué emprender o como darle una vuelta de rosca al emprendimiento que ya tenemos para que nos diferenciemos del resto y que nos destaquemos por innovadores. El futuro ya esta aquí.

(*) Comunicadora social publicitaria del Estudio

Moon Comunicación, Marketing y Diseño