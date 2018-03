Concejales opinaron sobre el proyecto

Emergencia vial – El intendente explicó las principales medidas en una reunión con los presidentes de bloques

Tras dialogar con Gill los presidentes de los bloques hablaron de la primera impresión que les dejaron las medidas propuestas para solucionar el problema del tránsito

Después de ingresar el proyecto de declaración de la emergencia vial, el intendente Martín Gill se reunió con el titular del Concejo Deliberante, José Carignano, y los presidentes de los bloques, Gisele Machicado, de Juntos por Villa María, Mónica Lazos, de Compromiso Comunitario, y Carlos De Falco, de Villa María para la Victoria.

Al término de ese encuentro en el que Gill desarrolló los principales lineamientos de la iniciativa, Lazos destacó su “integralidad”.

“El proyecto presentado no es un mero enunciado, no es una simple declaración vacía de contenidos, tiene puntos muy importantes y rescata cuestiones que no se están implementando”, afirmó.

“Se ha trabajado en la temática, me parece importante realizar convenios con entes para que se constituya un plan integral sobre el tránsito, si no se hace de esta manera, se puede caer en acciones que no estén coordinadas”, apuntó la edil.

“Un plan integral de seguridad vial nos va a permitir ver el bosque y no solo el árbol, que todas las acciones estén conjugadas, y nos va a permitir fijar metas a corto, mediano y largo plazo para solucionar esta gran problemática. Todos los puntos son importantes, pero están dentro de un plan interconectados, no son acciones separadas”, remarcó.

Apartamiento

Por su parte, Machicado valoró que desde el Ejecutivo hayan admitido que “fracasaron las políticas llevadas adelante hasta ahora”, pero consideró que deberían cambiarse los responsables del área de Tránsito.

“Al declarar una emergencia, desde el Ejecutivo están reconociendo un fracaso en la gestión sobre el tránsito, valoro esa valentía y veo una buena predisposición, pero también, en el bosquejo que hizo el intendente de las medidas de esta emergencia, no encuentro una solución inmediata. Y en una emergencia tiene que haber una inmediatez, una solución ya”, subrayó.

“Vamos a apoyar todas las medidas que impacten en la solución de la siniestralidad, pero creo que una emergencia necesita medidas más concretas, acá encuentro que toma institutos ya creados por otras ordenanzas y que reglamenta y amplía facultades”, señaló.

“Reconozco la intención de abordar esta problemática, pero si hay un fracaso en la política tiene que venir de un apartamiento del responsable del área. Además, la oposición viene reclamando que en el área de Tránsito hay irregularidades, y visibilizó el acoso laboral, hostigamiento y abuso de autoridad que recibían los empleados”, añadió Machicado, quien además consideró que el problema de tránsito no es responsabilidad de esta gestión, sino que viene de antes.

“No obstante, estamos por buen puerto, porque el primer paso ya se dio”, concluyó.

Con contenido

En tanto, De Falco señaló que la demora en la presentación del proyecto estuvo dada en que hubo un trabajo previo con varios actores.

“Estamos atravesando una situación delicada que requiere soluciones extraordinarias. El tránsito es un problema en toda la Argentina, pero nosotros tenemos al obligación de solucionar el problema local. Villa María tiene particularidades en su tránsito, es una de las ciudades de más vehículos per cápita, además tenemos un escaso uso del servicio público de transporte que contribuiría a la circulación de menos vehículos, las motos son un problema porque no se cumplen normas fundamentales, y todo eso requiere medidas extraordinarias”, sostuvo De Falco.

“Nosotros vamos a analizarlo, vamos a dar una discusión parlamentaria para enriquecer el instrumento. Para mí, que fui autor de los Códigos de Tránsito es un gran desafío el análisis para llevar adelante una ordenanza que nos permita soluciones extraordinarias para un problema extraordinario”, agregó.

“Lo importante es no esconder el problema, sino enfrentarlo”, indicó.

Por otra parte, el concejal dijo que el ingreso del proyecto se demoró porque no es una mera declaración, sino que hubo consultas a diversos sectores.

“Recopilar todas las opiniones lleva su tiempo, prefiero que demore unos días y venga una norma con contenido y no, por apuro, no se hagan las cosas adecuadamente”, puntualizó, al tiempo que estimó que va a ser una ordenanza que va a tener un intercambio importante de opiniones durante su análisis.

Finalmente, el concejal adelantó que el lunes incorporará el proyecto en la Comisión de Acuerdos para iniciar su tratamiento.