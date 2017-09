Cámara del Trabajo - El juez Marcelo Salomón falló a favor de dos empleadas que sufrieron “mobbing”

Condenan la “violencia del poder” en el mundo del trabajo

Dos empleadas de comercio denunciaron violencia laboral y despido indirecto. La Justicia les dio la razón y el juez que firmó la sentencia definió la situación como una “patología sociolaboral”

Marcelo Salomón, integrante de la Cámara del Trabajo de Villa María, sentenció a favor de dos trabajadoras que fueron despedidas indirectamente (no les pagaban lo que correspondía) de la mueblería “Distribuidora La Gioconda SRL”, por lo que su representante legal, Roberto Ansalone, deberá indemnizar a las exempleadas, no sólo por haberlas echado sin causa, sino también por las horas extras no pagadas, vacaciones, aguinaldos y en un caso, por el daño moral ocasionado.

No se trató de un juicio ordinario de despido, sino que también se debatió la situación de violencia laboral o “mobbing” que denunciaron Noemí Coria y Natalia Gayoso.

En el fallo fechado el lunes 25 de septiembre, el camarista lamentó que la “violencia patronal”, muchas veces “soportada por los trabajadores en pos de cuidar su fuente de trabajo”, aún constituya “una esfera de difícil exploración en las relaciones laborales de la Argentina del siglo XXI”. Y lanzó un llamado para todos los actores sociales a poner un freno “a esta sedimentada práctica, que a estas alturas constituye una suerte de patología sociolaboral que padecemos y a la que contribuimos al justificar y admitir como normales y arraigados ciertos comportamientos patronales encriptados en expresiones como éstas: ‘el patrón tiene carácter duro’, ‘es entendible porque hay problemas de la empresa’, ‘hoy ha tenido un mal día’, ‘es un patrón muy exigente, pero bueno’ y muchas más”.

En la causa, algunos testigos manifestaron que el denunciado se refería a las demandantes y a otras empleadas de esta forma: “inútil”, “no sirve para nada”, “vieja mal vestida” o “Pachamama”, “estúpida”, “las voy a echar”. Y en un caso aludió, según los testimonios, a una enfermedad (cáncer) que padeció una de las denunciantes.

Diego Sobrino, abogado de las trabajadoras, destacó en diálogo con EL DIARIO citando una parte del fallo que el tribunal entendió que lo constatado “se instituía en una muestra lacerante de una proterva práctica patronal (a través de la ‘violencia del poder’) en el ámbito del mundo del trabajo”.

Recordó que las pericias psicológicas fueron contundentes y recordó el informe de la especialista que expresó: “Considero que la actora padece daño psicológico el cual se manifiesta en una alteración psíquica del carácter neurótico con rasgos obsesivos, como así también padece daño moral (tiene vivencia de alteración, de dolencia, de psíquica desconocida y nueva, sentimientos de angustia, miedos de los cuales es consciente, percepción consciente del perjuicio o sufrimiento) en el caso de Gayoso y que la señora Coria fue maltratada en su ámbito laboral, maltrato también llamado mobbing, dado que fue sometida a exceso de responsabilidad y tareas por lo cual sufre agotamiento físico y mental, del que deriva una depresión. De tal manera que se deteriora su autoestima y fue perdiendo sus capacidades laborales, especialmente sus aptitudes cognitivas. Hoy nos encontramos con una sombra de lo que fue la señora Coria”.

Al Ministerio

En el fallo, el juez ordena girar la sentencia a la Delegación local del Ministerio de Trabajo de la Provincia, dado que recientemente se aprobó un Protocolo de Actuación frente a la Violencia Laboral que está bajo esa órbita. Los casos de Coria y Gayoso serán los primeros de Villa María que se analizarán en el marco de ese nuevo protocolo.

Si la cartera laboral entiende que Ansalone ejerció de manera sistemática violencia contra sus empleadas, tiene potestad de sancionarlo con multas que equivalen hasta 100 sueldos de la actividad.

Salomón expresó que elevó la sentencia al Ministerio con el fin de “ayudar a erradicar las prácticas patronales que violentan y vulneran la dignidad del dependiente”.