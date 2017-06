Confirman caso de tuberculosis

Está en estudio un segundo caso. La directora afirmó que “todo se ha hecho en tiempo y forma”

La directora del Hospital Dr. Emilio Vidal Abal (HEVA), Sandra Baggini, confirmó ayer un caso de tuberculosis entre los pacientes. Marcó que se está aplicando el protocolo de Epidemiología y que se realizaron controles sobre todos los internos de los sectores que pudieron estar afectados, personal de enfermería y equipos médicos.

Baggini expuso en conferencia de prensa, acompañada por el subdirector Nicolás Cherubín, el proceso que llevan adelante y desmintió que se trate de más casos los detectados, tal las versiones señaladas desde la Delegación Zonal Oliva del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) denunciando “falta de higiene, hacinamiento, mala comida”, entre otros factores.

La enfermedad

En primera instancia, aclaró de qué se trata la enfermedad: “La tuberculosis es una enfermedad producida por un vacilo que afecta fundamentalmente los pulmones. Es prevenible y no es mortal, si se la trata a tiempo, claro.

Cómo se transmite: a través de una persona que está enferma, tose o estornuda, el vacilo queda en el aire y otra persona inhala ese vacilo y se infesta; queda infestada (se calcula que la tercera parte de la población mundial está infestada de vacilo tuberculoso), pero no está enferma y no transmite la enfermedad, por lo que hablamos de una tuberculosis latente, no hay enfermedad.

Sólo hay un 20% de esa tercera parte con posibilidad de convertirse en enfermo de tuberculosis, a partir de determinados factores de riesgo: personas con sistema inmunológico comprometido, deprimido (pacientes con HIV, apuntaron, por ejemplo).

Otro factor son pacientes diabéticos y pacientes con diversos tipos de adicciones, como tabaco y otras sustancias. En cuanto a grandes instituciones públicas, existen pacientes con estos factores, fumadores, con adicciones, en general, con sistema inmunológico comprometido”.

La denuncia

“Tenemos un solo caso en el que tenemos la denuncia, la que hacemos pública. El 11 de mayo se detectó y se hizo la denuncia. Esto es la denuncia en el Servicio de Epidemiología”, dijo mostrando la documentación que la respalda. Y aseguró que la misma “se hizo en tiempo y forma, iniciando el tratamiento al otro día”.

En ese sentido, el subdirector agregó que “Provincia envía el kit para el tratamiento. El 13 de mayo el paciente ya está en tratamiento, comenzamos con lo enviado y aplicando el programa, más una serie de requisitos que es el programa a seguir, tanto a los pacientes de la villa que uno estime como también a todo el personal que está trabajando en ese sector. Se debe hacer a ellos una serie de estudios completos. Se aplica un protocolo desde que nos mandan el kit, en toda la villa donde se ha detectado el caso”.

Baggini explicó que “la persona, tal el protocolo a nivel provincial del servicio de Epidemiología (como existe para otras patologías), ha sido aislada y luego de 15 días ya no necesita el aislamiento”. Confió que “hoy” se encuentra “internado en el Policlínico”.

Ante la insistencia de los comunicadores, la directora del nosocomio reiteró los estudios que exige el proceso: “El protocolo explica que de manera conjunta a Epidemiología se deben realizar una serie de estudios: placa de tórax, citológico completo, eritrosedimentación, proteína C reactiva (PCR) y orina completa, para todos los pacientes de la unidad 10, 22 y Policlínico y la 12. No solo los pacientes, sino además todo el personal de enfermería y equipos médicos que trabajan en dichas villas, servicio de cocina, de limpieza. A todo el personal se le ha realizado estos estudios”.

“Por otro lado, el servicio de Epidemiología de la Provincia también nos indica el uso de barbijo para todo el personal y para el paciente durante los 15 días de tratamiento. También guantes y reforzar las medidas de limpieza”, añadió Baggini.

Y cerró: “Se ha hecho todo en tiempo y forma”.

El otro caso

Sin bien subrayó que “es el único caso realmente comprobado”, luego admitió: “El otro caso es un paciente sobre el que se está haciendo un tratamiento empírico, porque todavía no está el diagnóstico y se está tratando de la misma forma. Aquí están las dos denuncias. Estamos trabajando junto al Servicio de Epidemiología de la Provincia”.

“La semana próxima arribará personal de Epidemiología para revisar cada uno de los estudios que se han realizado y vamos a seguir las instrucciones que ellos nos marquen”, expresó. Y sobre las medidas preventivas aportó que “toda esta información la maneja el trabajador, con todos los procedimientos en base a las normativas”.

Pasó antes

“Nos regimos por lo que nos dice la gente de Epidemiología. Ellos son quienes tienen más experiencias en estos casos”, abonó el subdirector.

Además, dijo: “Hay que aclarar que no se trata de un hecho aislado que ha pasado este año en este hospital. Es algo que ha sucedido, que ha pasado en este hospital, este año se ha hecho público. Si bien está controlado, ha pasado años anteriores. No es que hace 100 años que no hay TBC (tuberculosis) y ha pasado este año…”.

“Lo importante es que se han tomado las medidas necesarias y se ha llevado a los campos de acción pertinentes”, avanzó.

Y sobre la repercusión alarmante que había tomado el tema, Cherubín indicó que “no es problema que se sepa, sino que se sepa en los medios donde tiene que saberse”.

“Creo que hemos sido claros, por eso comenzamos definiendo la enfermedad”, dijo la directora, para señalar que “lo preocupante es la falta de información, lo preocupante es el desconocimiento”.