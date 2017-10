Propuesta - La villamariense está pensando en hacer temporada

¿Consuelo a Carlos Paz?

Le ofrecieron trabajar en el verano junto a Peter Alfonso y Sol Pérez, entre otros

El jueves por la noche, María Consuelo Peppino obtuvo su primer “0” en la competencia conocida como “Bailando 2017”, dentro del tanque televisivo ShowMatch, rubricado por uno de los jurados, Marcelo Polino, por su interpretación de “Express yourself” (en cha cha cha pop), de Madonna.

De todos modos, la villamariense antes presentada como “no famosa” recibiría una singular propuesta que haría trascender su figura más allá del alcance de la pantalla.

En vivo, el conductor Marcelo Tinelli le confió que podría formar parte de un elenco teatral que está armando para realizar la próxima temporada veraniega en Carlos Paz.

“Lo estoy pensando”

“Todavía no hay nada firmado, hasta ahora es todo de palabra. Por eso, hasta dentro de un mes vamos a ver qué pasa”, comentó Consuelo (65 años) a EL DIARIO. “Desde la productora todavía no me han dicho bien qué es lo que quieren que yo haga. Sí sé que, de empezar, arrancaríamos el 25 de diciembre. Lo que me hace dudar un poco es que hacer una temporada es complicado y cansador, porque tendría funciones todos los días y a veces dos por día. Más los viajes que tendría que hacer de casa a Carlos Paz. Ellos me dijeron que sería algo tranquilo, con dos o tres pasaditas por función, pero, la verdad, todavía no lo tengo definido”.

De aceptar la propuesta, Consuelo compartiría marquesina con Peter Alfonso, Bicho Gómez, Sol Pérez y Lourdes Sánchez, entre otros nombres que se barajan. Por su parte, su bailarín, el cordobés Agustín Reyero, ya ha recibido una propuesta similar para integrar otra compañía teatral de temporada.