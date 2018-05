Contundente estreno de Facundo Argüello

TENIS – Future en el Sport

Ayer se desarrolló la segunda jornada de disputa del torneo Future del Sport Social, que reparte 15 mil dólares en premios y reúne en su cuadro principal a destacados tenista de Sudamérica y el lejano oriente.

La nueva jornada del certamen contó con triunfos de los preclasificados en los primeros lugares, que ratificaron su condición de candidatos; entre ellos estuvo el cordobés Facundo Argüello -reciente vencedor de Villa del Dique- quien le ganó en una hora y 15 minutos de juego a Santiago Bramajo por 6-1 y 6-2.

Hoy, en octavos de final, después de las 11 horas Argüello tendrá como rival a Alejo Vilaro, que en la víspera venció por 6-4 y 6-3 a Federico Moreno.

Además, Oscar José Gutiérrez, de Brasil, derrotó a Mateo Nicolás Martínez por 4-6, 6-4 y 6-2 y el chileno Juan Carlos Sáez se impuso ante el japonés Riusei Makiguchi por 6-1 y 6-2.

En los otros resultados de ayer, Federico Derdoy superó a Leonardo Aboian por 6-7 (2), 6-3 y 6-4; Gabriel Hidalgo a Agustín Visolkoskis con un doble 6-0; Mateo Sukas a Huertas del Pino (Perú) por 6-1 y 6-2; Santiago Rodríguez Taverna a Santiago de la Fuente por 6-2 y 6-0; Camilo Hugo Carabelli a Juan Bautista Otegui por 6-4 y 6-2; Juan Pablo Grossi Mazuchi a Juan Mauricio González Paiva por 6-2 y 6-1; Ignacio Monzón a Gastón Ezequiel Cantero por 6-4 y 6-0 y Gonzalo Villanueva a Tomás Martín Echeverri con un doble 6-4.

Octavos de final

La respectiva programación de los cotejos de hoy por los octavos de final del torneo es la siguiente:

Court 1: a las 10: Juan Pablo Grassi Mazzuchi (Arg.) vs. Juan Saez (Chile; 3); a continuación, Facundo Argüello (Arg.; 1) vs. Alejo Vilaro (Arg.) y, no antes de las 12.30, Santiago Rodríguez Taverna (Arg.) vs. Camilo Ugo Carabelli (Arg.; 6).

Cancha central: a las 10: Genaro Olivieri (Arg.; 4) vs. Guido Justo (Arg.); a continuación, Matías Zukas (Arg.; 5) vs. Víctor Núñez (Chile) y, no antes de las 12.30, Gabriel Hidalgo (Arg.) vs. Gonzalo Villanueva (Arg.; 7).

Court 3: a las 10: Felipe Derdoy (Arg.) vs. Oscar Gutiérrez (Brasil; 2) y, a continuación, Eduardo Torre (Arg.) vs. Ignacio Monzón (Arg.).

Cuartos en dobles

Luego de concluido los partidos de singles, tendrán lugar los encuentros de cuartos de final de dobles (aproximadamente desde las 14 horas), y los enfrentamientos serán los siguientes:

Court 1: Mateo Martínez/Alejo Vilaro vs. Ignacio Monzón/Juan Otegui y, a continuación, Facundo Argüello/Matías Zukas vs. Franco Egea/Ryusei Makiguchi.

Cancha central: Santiago De la Fuente/Agustín Riquelme Coppari vs. Juan Sáez/Eduardo Torre y, a continuación, Víctor Núñez/Genaro Olivieri vs. Francisco Comesana/Juan Pablo Grassi Mazzuchi.

Desde la entidad local, además, se invita al público en general a presenciar este importantísimo torneo, que cuenta con juveniles de destacada trayectoria y otros que buscan ingresar en forma definitiva al campo profesional.