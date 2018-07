Córdoba Rugby frenó a San Martín

Rugby – Súper 6

Los tricolores sufrieron su primera caída en esta segunda parte del año en su visita al Torito en la capital provincial. Hoy se completa la fecha en Bell Ville, con el partido entre Los Cuervos-Alta Gracia

San Martín cayó ayer en la capital provincial frente a Córdoba Rugby por 33 a 7, en el inicio de la tercera fecha del Súper 6. En el otro encuentro de la jornada, Santa Rosa RC cayó ante Carlos Paz por 64 a 31. La fecha se completará hoy en Bell Ville, entre Los Cuervos y Alta Gracia RC.

El partido tuvo como principal protagonista en la primera parte al Torito, que facturó en el ingoal cada posibilidad que tuvo. Comenzó ganando casi desde el arranque, con un penal de Seia, y tuvo 11 minutos decisivos en ese primer tiempo, entre los 25 y los 36 minutos, donde anotó tres tries.

En el complemento, el Tricolor pudo descontar, pero el equipo cordobés volvió a aprovechar algunos desacoples defensivos de su rival, para sumar dos tries más y asegurar su condición de puntero.

Esta fue la síntesis:

Córdoba Rugby: Nadir Castro, Matías Gómez y José Márquez; Franco Zalazar y Gabriel Sosa; José Durán, Mauro Oviedo y Fernando Pérez Queralt: Juan Lirusso y Marcos Seia; Mauricio Martínez, Juan Rostan, Nahuel Brane, Tomás Aravena y Pablo Montero.

San Martín: Marcos Magallanes, Emiliano Ferreyra y Agustín Mana, Felipe Bollo y Alexis Barrera; Maximiliano Ortalda, Sebastián Furlán y Fernando Brussa; Javier Spencer y Agustín Ludueña; Pedro Cornaglia, Mainque Peralta, Juan Cruz Muñoz, Luciano Matéllica y Facundo Piqueras. DT: Fernando Maidana.

Ingresaron: Alexis Tymoschuk, Ramiro Loeffel y Eduardo Gómez (SM); Giovanni Ramallo, Franco Zitelli, Mauro Acosta, Gastón González, Francisco Coria, Emiliano Martínez, Lucas Ceballos y Aldo Brane.

Amonestados: Ferreyra, Ortalda, Spencer y Tymoschuk (SM), Castro (CR).

Tantos: PT: 4 m penal de Marcos Seia (CR), 25 m try de Franco Zalazar (CR), 34 m try de Sosa; 36 m gol de Seia por try de Sosa (CR). Parcial: Córdoba Rugby 20 – San Martín 0.

ST: 4 m penal de Seia (CR), 8 m gol de Ludueña por try de Peralta (SM); 23 m try de Aldo Brane (CR) y 33 m try de Durán (CR). Final: Córdoba Rugby 33 – San Martín 7.

Arbitro: S. Corvalán. Jugado en: Córdoba.