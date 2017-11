Esteban Dómina presentó en la ciudad su libro “Mujeres argentinas: la otra historia”

“Córdoba tiene en su historia a mujeres muy importantes”

El concejal cordobés difundió en la ciudad el escrito en el que da a conocer a damas que forjaron la historia del país, pero que no ocuparon un lugar en los relatos de la historia tradicional

Esteban Dómina, concejal de la ciudad de Córdoba, además de contador público e historiador, dijo presente ayer en la ciudad de Villa María para difundir la publicación de su libro “Mujeres argentinas: la otra historia”, una investigación biográfica en la que da a conocer a mujeres que forjaron la historia del país, pero que no figuraron en los libros ni en la memoria colectiva instalada por la “historia tradicional”.

Sobre los motivos que lo llevaron a investigar y escribir al respecto, Dómina contó en conferencia de prensa: “Me apasiona la historia. Cuando investigo y escribo, a lo largo de los años fui comprobando que había una presencia muy escasa de la mujer en el relato histórico tradicional, aunque Dios nos creó en la misma cantidad tanto a hombres como a mujeres”.

“La mujer estuvo presente en todas las etapas de la historia, no así en el registro histórico, porque está ninguneada, mayormente en la historia tradicional. Entonces, al hacer este libro la idea es darle visibilidad al protagonismo que tuvo la mujer, que fue muy intenso”, amplió y aseguró que “uno se lleva todo el tiempo sorpresas cuando ve cuánto participó y gravitó la mujer, algo que no está recogido en el relato histórico”.

Para más detalles, señaló: “En el libro relato la historia de aproximadamente 200 mujeres argentinas, desde la primera hora hasta las épocas más recientes, empezando por Luisa Martel de los Ríos, que fue la compañera de Jerónimo Luis de Cabrera, hasta las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo”.

“Indudablemente hay en este documento presencias muy fuertes. Tal vez el caso más ‘patente’ sea el de Eva Perón, que marcó un protagonismo excepcional allá por mediados del siglo XX”, destacó.

Además, Dómina sostuvo que “también están las mujeres que han trascendido por haber formado parte del círculo de hombres prominentes, que son las que la historia oficial no tuvo más alternativa que incluir, como Remedios de Escalada (la esposa de San Martín) y Paula Albarracín (la madre de Domingo Faustino Sarmiento), por citar a algunas”.

“Obviamente, la historia tradicional ocultó todo lo referido, por ejemplo, a amantes y mujeres ‘flojas de papeles’, algo que abundó en nuestra historia”, aclaró.

En relación a la provincia, manifestó: “Córdoba tiene en su historia a mujeres muy importantes, pero también con un muy bajo registro”.

“Es curioso que la mayoría de las mujeres cordobesas que han trascendido tienen que ver con obras pías, con la fe religiosa y con las obras de beneficencia. Un claro ejemplo de esto es el caso de la madre María Catalina, que pronto será beatificada y que después de San Brochero será la figura religiosa más importante del país”, indicó.

Finalmente, Dómina dijo: “Desde el punto de vista histórico, contemporáneamente me parece que el punto más relevante son las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo”. “No es casual que hayan sido mujeres quienes recogieron el desafío de enfrentar a la peor dictadura que tuvimos y a los genocidas de aquella época, casi en soledad y sin que nadie las bancara más que su propio coraje y el amor por sus hijos”, sintetizó.

“Peor que con el anterior gobierno”

Ya en otra parte del diálogo que mantuvo con distintos medios locales de comunicación, consultado sobre el “fenómeno Cambiemos”, que cada vez suma más adeptos en el territorio provincial, Dómina analizó: “Me parece que es fácil de explicar, partiendo de la base de que Córdoba debe tener el registro antikirchnerista más alto del país. Creo que nuestra provincia es más ‘anti K’ que macrista”.

“Hoy la realidad es que Macri está despertando expectativa, aunque lleva casi dos años como presidente y todavía los frutos no se ven, porque hay mucha gente que está igual o peor que con el anterior gobierno”, criticó y a la vez opinó: “Eso habla a las claras de que la gente está mirando hacia delante y no hacia atrás, como diciendo que no quiere que vuelva a pasar lo que nos pasó”.

Al mismo tiempo, señaló: “No creo que el ciclo de Unión por Córdoba vaya a finalizar en 2019, como se expresa desde algunos sectores de Cambiemos. Trasladar una elección de medio término a una de gobernador, que se producirá en dos años, es un grave error porque la gente demostró que aprendió a usar el voto con mucha eficacia, independencia y sentido práctico”.

“Contrariamente, creo que Cambiemos puede tener problemas en las elecciones para gobernador porque todavía no apareció un candidato sólido, alguien que ya esté instalado como una figura como la que tienen, por ejemplo, con María Eugenia Vidal en Buenos Aires”, concluyó.

Cabe mencionar que la presentación del libro se desarrolló en las instalaciones de la Sociedad Educativa Argentina (José Ingenieros 235), donde se encuentran a la venta los ejemplares, organizada por el CIESO y por el Grupo GESTA.