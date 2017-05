Crean una app para alertar estrés calórico

Investigadores villamarienses desarrollaron una aplicación gratuita para teléfonos celulares, que alerta a los productores cuando el ganado bovino de leche está sufriendo estrés calórico.

Se trata de “Tambos Estrés ITH”, una herramienta práctica para hacer un seguimiento de las condiciones de temperatura y humedad que rodean al ganado.

Juan Monge, docente en la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), uno de los ideólogos de la aplicación, comentó que la iniciativa surgió en los primeros meses de 2016: “En el ámbito privado me dedico a la producción lechera y una cuestión de la que se está tomando mucha conciencia en Argentina es el impacto del estrés calórico en la cantidad de litros de leche. Comencé a tomar datos de las estaciones meteorológicas caseras y a sistematizarlos, creando reportes automáticos”, explicó el profesional.

El estrés calórico se considera a partir de la medición de la temperatura y la humedad. La resultante de estas dos variables da como resultado el ITH (Indice de Temperatura y Humedad) que determina el rango del confort o estrés desde el punto de vista del animal: “Cuando un animal está con estrés calórico consume menos, y por ende reduce la producción, sumado que puede verse afectada su salud”, detalló.

Con los datos “en la mano”, la pregunta que se hicieron los investigadores fue cómo trasladar esta información a los productores: “Antes lo enviábamos por e-mail pero no era suficiente y tampoco práctico. Entonces se creó una interfaz amigable, o sea una app para celulares que sea de fácil acceso para los usuarios. Los colores marcan los niveles de estrés y las imágenes muestran cómo debe estar la vaca de acuerdo a esos indicadores. También agregamos información extra como definiciones, medidas que se pueden llevar adelante en cuanto a infraestructura, alimentación y demás. Todo con un sustento técnico en base a bibliografía nacional e internacional”, confirmó Monge.

Funcionamiento

Según explicó el profesional, la app toma información ambiental regional de sistemas internacionales de temperatura y humedad. Cuando el usuario indica su punto de geolocalización, la aplicación brinda información infiriendo la zona. A partir de los indicadores expuestos el productor puede anticiparse y saber si el animal es propenso a sufrir estrés calórico o no. La aplicación es gratuita -la creación y el mantenimiento es solventado por los investigadores- y puede descargarse de la tienda de Google Play: “Nos dimos un gusto. Es una herramienta que me hacía falta para el trabajo que realizo. Como esta app no existía la creamos. Sólo tomamos la información que teníamos y la trasladamos a un formato amigable que compartimos con cualquiera a quien le sea útil”, dijo.

Cuando el usuario descarga la app se tiene que registrar con un correo electrónico y llenar un breve formulario. Posteriormente se establece la zona de geolocalización de la que se quiere obtener información y comienza la sistematización de datos: “La primera versión sólo deja obtener información de un punto de interés, pero las siguientes actualizaciones permiten mantener ese punto fijo y agregar otros que el usuario desee. Los datos son en tiempo real y se sistematiza en un historial que puede configurarse para que ofrezca un reporte tres veces por día. Eso permite observar las tendencias. Los indicadores se identificaron con colores: verde significa que no hay estrés, amarillo si se está entrando en zona de estrés, naranja, rojo y lila ya son zonas de riesgo”.

A un año de la creación de Tambo Stress ITH, la app tuvo alrededor de mil descargas “cuando nos planteamos un horizonte de 500”. En Argentina hay alrededor de diez mil tambos, lo que podría plantear el límite de descargas de la app, aunque la misma está en Google Play para cualquier usuario del mundo: “Es un área de la producción ganadera muy específica -la de Argentina- pero la respuesta ha sido muy grande. En Latinoamérica, España y Estados Unidos se descargó la aplicación a partir de algunos contactos que tenemos y el ‘boca en boca’ que genera WhatsApp”.