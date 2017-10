Polo Audiovisual cordobés

Crearán un centro de producción de música para cine

Recientemente, un acuerdo entre representantes de la industria y el Gobierno de la Provincia dio lugar a la creación del Polo Audiovisual cordobés.

Jorge Alvarez, funcionario responsable de la iniciativa por la Agencia Córdoba Cultura, adelantó en exclusiva al periódico Perfil Córdoba que a las sedes de Córdoba, Río Cuarto y Unquillo se suma un centro de producción musical para productos audiovisuales en Villa María. La apuesta, inédita en la región, se da en coordinación con la Intendencia y la Universidad Nacional de Villa María (UNVM).

Alvarez explicó al medio capitalino que la mayoría de los directores buscan la música en bancos, previamente realizada, con el producto audiovisual ya terminado: “En pocos casos el producto visual y la música se generan en simultáneo”.

Con este centro, el funcionario asegura que “le van a poder hacer la banda a cualquier producción audiovisual con tecnología de punta”. “Lo que proponemos es que un grupo de compositores recibidos en la UNVM nos asesore en el armado. El intendente Martín Gill nos dio como sede del polo el único edificio no reciclado del Parque de la Vida. Lo restauraremos y lo equiparemos. No existe un lugar así en Latinoamérica”, asegura eufórico el vocal de la Agencia Córdoba Cultura. Insiste en la idea de no concentrar toda la actividad en Córdoba capital.

En ese sentido, los diversos centros de producción del Polo se ubican en distintos puntos de la geografía provincial, atentos a las particularidades de la producción de conocimiento y características de cada una de ellas.

Alvarez cuenta que la elección de Villa María se dio porque es una de las pocas universidades que enseña composición musical: “En su Campus, en un ala tenés las carreras musicales; cruzás ese patio y tenés la escuela de audiovisual. Hay materias que se hacen juntas, se cruzan mucho. Entonces, por eso es tan fuerte en su escena musical”. De acuerdo a lo publicado por el medio cordobés, con esta novedad el Polo Audiovisual cordobés se proyectará en la geografía local con centros de producción que, según estimaciones del funcionario, posicionarán a la incipiente industria audiovisual cordobesa en otra escala.