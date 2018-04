Cuadras de cola para realizar la Inspección Técnica Vehicular

La problemática vial – Reflejo del endurecimiento de los controles de tránsito – Desde temprano, villamarienses buscaban regularizar su situación para poder conducir. Hubo 17 operativos en la ciudad

“Me dejé estar, la oblea se me venció hace un mes, pero ahora está dura la cosa y tengo que hacerlo”.

Las palabras de Antonio, un comerciante de 58 años, reflejan lo que les ocurrió a muchos villamarienses que en los últimos días debieron esperar horas para poder realizar la Inspección Técnica Vehicular (ITV), que es obligatoria.

Como nunca, el puesto de ITV de Intendente Maciel (la ruta pesada) y calle San Juan tiene una demanda altísima, algo que comenzó a acentuarse desde el lunes, cuando buena parte de la población comenzó a saber que se venían múltiples controles de tránsito con todas las fuerzas de seguridad, algo que se daba mientras los concejales discutían los términos de la declaración de emergencia vial pedida por el intendente Martín Gill, que más tarde era aprobada (ver página 6).

Ayer a las 7.49, la cola de autos ya iba desde el ITV de la ruta pesada hasta calle Parajón Ortiz, es decir, se extendía por cuatro cuadras. Algo inusual. De hecho, vecinos del sector indicaron que jamás, previo a esta semana, vieron situación semejante, lo que pone en evidencia la cantidad de automóviles y motocicletas que venían circulando por las calles sin la revisación técnica que se exige a rodados (no se solicita para automóviles 0 km hasta tres años y motos 0 km hasta dos años).

En tanto, a las 11.25, la cola era de más de dos cuadras. “Si me sacan el auto, se me complica la vida. No sé qué haría. Me arriesgué a andar sin el ITV en las últimas semanas y acá estoy”, dijo Ana, de 43 años, a EL DIARIO.

También se reflejaron las consecuencias de la intensificación de los operativos de tránsito en la sede de Vial Parking, donde se tramitan las licencias de conducir y la demanda fue mucho más alta que lo habitual.

Como se conoce, en las últimas jornadas se fueron acentuado los operativos y ayer hubo 17 puntos rotativos en los que en un trabajo interfuerzas se pidió documentación y se analizaron las condiciones de circulación.

Intervinieron más de un centenar de agentes, tanto municipales como de las fuerzas de seguridad. Y participaron abogados de la comuna para la “aplicación correcta” de las normas. También hubo puntos de control en Villa Nueva.

Motos: los números

Amén de lo que arrojarán los últimos operativos, hasta la semana pasada había 1.300 motos retenidas en el depósito que el municipio tiene en la ruta pesada, según confirmó el secretario de Gobierno, Rafael Sachetto.

El funcionario precisó que en marzo se retuvieron cerca de 400 motos y 200 autos. De las 400, un centenar no fue retirado del corralón. De 200, 10 seguían en el depósito.